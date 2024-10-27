Загадковий скарб княжої родини: українські вчені показали, як виглядали давньоруські сережки
Жіночі прикраси завжди приваблювали своєю витонченою вишуканістю та різноманітністю. А старовинні - тим більш. Днями українські науковці показали сережки-підвіски з загадкового скарбу княжої родини.
Як виглядають ці старовинні давньоруські сережки-підвіски, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Скарбницю Національного музею історії України" у Facebook.
За словами науковців, у давнину такі сережки-підвіски могли використовувати не тільки як прикрасу для вух, а і як підвіски до рясен або стрічок.
Знайдені прикраси, вірогідно, походять з загадкового скарбу, знайденого у 1842 році на великій садибі Александра Анненкова, в межах якої знаходилися залишки Десятинної церкви. За легендами, до цього скарбу входили сотні золотих прикрас, які належали княжій родині.
До нашого часу збереглися тільки деякі з цих прикрас і одні з них - це сережки-підвіски. Це парні сережки, які виготовлені у вигляді незамкнутого кільця-основи та трьох насаджених на нього порожнистих намистин.
Один кінець кільця - розплющений з маленьким отвором, другий закінчується маленькою трубкою. Кожна намистина складається з двох спаяних частин, а поверхню кожної намистини прикрашають вісім півсферичних опуклин, обрамлених сканню.
Вільний між опуклими простір, у місцях з'єднання половинок намистин, прикрашено кульками зерні (всього 4 на кожній намистині), оточених сканною дротинкою. Кільце-основа обвите трьома подвійними сканними поясками, що чергуються з намистинами.
А ще ці сережки-підвіски відрізняються своїм світло-брунатним кольором, який пояснюється особливими мікродомішками у складі металу.
Давньоруські сережки-підвіски (фото: facebook.com/treasuryua)
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