Археологи біля Львову знайшли унікальний музичний інструмент, якому понад 5000 років

Львівські археологи знайшли біля Винників цінні знахідки епохи неоліту - IV тис. до н.е. Виявилося, що у цій місцевості жили люди приблизно 5500 років тому.

Що вдалося знайти дослідникам та яку цінність мають розкопки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення департаменту архітектури та містобудування ЛОВА у Facebook.

Команда археологів проводила дослідження найдавнішого укріпленого поселення епохи неоліту, яке знаходиться на горі Лисівка неподалік міста Винники. Люди, які мешкали на цьому місті 5500 років тому були представниками культури лійчастого посуду.

Щоб вивчити це давнє поселення, вчені заклали два розкопи загальною площею 140 квадратних метри. На місці розкопок вони виявили так звану "глинянку" - місце, з якого вибирали глину для виготовлення посуду, обмазування стін будинків та інших потреб.

Керівник експедиції, старший науковий співробітник відділу археології Інституту українознавства ім. Крип'якевича Андрій Гавінський зазначив, що цей знайдений об'єкт дуже незвичний.

Давні мешканці Лисівки потребували великої кількості сировини й вони видобували глину не скраю поселення, як зазвичай, а посередині, де мала бути вільна громадська площа. Фактично, вони змінили традиційну планувальну структуру селища.

"Це великий котлован з нерівними контурами та дном глибиною 40-50 см. Його розкрили не повністю, зафіксували лише північну частину, яка в межах розкопу мала розміри 5×12 м. Подібні кар’єри на поселеннях культури лійчастого посуду практично не трапляються, вважається, що такі виробничі осередки закладалися поза межами селищ. Проте наші дослідження показали, що в окремих обставинах може бути по-іншому", - додав Гавінський.

Біля Львову знайшли предмети, яким понад 5500 років (фото: facebook.com/architecturelvivregion)

Цей глиняний котлован був заповнений різними предметами, бо жителі селища використовували його як смітник. Але дослідники виявили в ямі уламки битого посуду - кілька тисяч фрагментів, вироби з кременю та каменю, рештки кісток тварин.

Але найціннішою знахідкою стала фігурка бичка і брязкальце яйцеподібної форми. Зооморфна скульптура бичка з глини стала першою віднайденою пластикою в середовищі лійчастого посуду і вчені її пов'язують з впливом сусідньої трипільської культури.

Це фігурка-чаша, яка мала заглиблення і судячи зі всього, у неї щось наливали для пиття або ритуалів. Можливо, використовували як мінікадило.

Ще одна цікава знахідка - яйцеподібне глиняне тарахкальце з двома глиняними кульками всередині. Яйце вважалося символом життя у всіх культурах і його могли використовувати для ритуальних дій, відлякування злих духів чи забавляння дітей. Фактично, це прототип музичного інструмента, який видавав звуки певної тональності.

"В неолітичних культурах Європи таких виробів є вкрай мало, а на теренах України, в культурі лійчастого посуду, вони виявлені вперше", - додав Гавінський.

Біля Львову знайшли предмети, яким понад 5500 років (фото: facebook.com/architecturelvivregion)

"Зараз це поселення у Винниках є одним з основних для вивчення культури лійчастого посуду на теренах України та Польщі. Його унікальність полягає у винятковому стані збереження, потужності культурного шару, наявності фортифікаційних укріплень, функціонуванні господарської, духовної сфер, наявності взаємостосунків із трипільським світом", - розповів керівник археологічної групи.