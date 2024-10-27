Загадочный клад княжеской семьи: украинские ученые показали, как выглядели древнерусские серьги

Женские украшения всегда привлекали своим изящным изяществом и разнообразием. А старинные - тем более. На днях украинские ученые показали серьги-подвески из загадочного сокровища княжеской семьи.

Как выглядят эти старинные древнерусские серьги-подвески, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Сокровищницу Национального музея истории Украины в Facebook .

По словам ученых, в древности такие серьги-подвески могли использовать не только как украшение для ушей, но и как подвески к ряснам или лентам.

Обнаруженные украшения, вероятно, происходят из загадочного клада, найденного в 1842 году на большой усадьбе Александра Анненкова, в пределах которой находились остатки Десятинной церкви. По легендам, в этот клад входили сотни золотых украшений, принадлежавших княжеской семье.

До настоящего времени сохранились только некоторые из этих украшений и одни из них – это серьги-подвески. Это парные серьги, изготовленные в виде незамкнутого кольца-основы и трех насаженных на него полых бусин.

Один конец кольца - открыт с маленьким отверстием, второй заканчивается маленькой трубкой. Каждая бусина состоит из двух спаянных частей, а поверхность каждой бусины украшают восемь полусферических опухолей, обрамленных сканью.

Свободное между выпуклое пространство, в местах соединения половинок бусин, украшено шариками зерна (всего 4 на каждом бусине), окруженных сканной проволокой. Кольцо-основа обвито тремя двойными сканными поясками, чередующимися с бусинами.

А еще эти серьги-подвески отличаются своим светло-коричневым цветом, который объясняется особыми микропримесями в составе металла.

Древнерусские серьги-подвески (фото: facebook.com/treasuryua)