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Загадочный клад княжеской семьи: украинские ученые показали, как выглядели древнерусские серьги

Воскресенье 27 октября 2024 19:15
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Загадочный клад княжеской семьи: украинские ученые показали, как выглядели древнерусские серьги Как выглядели древнерусские серьги из клада княжеской семьи (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Женские украшения всегда привлекали своим изящным изяществом и разнообразием. А старинные - тем более. На днях украинские ученые показали серьги-подвески из загадочного сокровища княжеской семьи.

Как выглядят эти старинные древнерусские серьги-подвески, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Сокровищницу Национального музея истории Украины в Facebook.

По словам ученых, в древности такие серьги-подвески могли использовать не только как украшение для ушей, но и как подвески к ряснам или лентам.

Обнаруженные украшения, вероятно, происходят из загадочного клада, найденного в 1842 году на большой усадьбе Александра Анненкова, в пределах которой находились остатки Десятинной церкви. По легендам, в этот клад входили сотни золотых украшений, принадлежавших княжеской семье.

До настоящего времени сохранились только некоторые из этих украшений и одни из них – это серьги-подвески. Это парные серьги, изготовленные в виде незамкнутого кольца-основы и трех насаженных на него полых бусин.

Один конец кольца - открыт с маленьким отверстием, второй заканчивается маленькой трубкой. Каждая бусина состоит из двух спаянных частей, а поверхность каждой бусины украшают восемь полусферических опухолей, обрамленных сканью.

Свободное между выпуклое пространство, в местах соединения половинок бусин, украшено шариками зерна (всего 4 на каждом бусине), окруженных сканной проволокой. Кольцо-основа обвито тремя двойными сканными поясками, чередующимися с бусинами.

А еще эти серьги-подвески отличаются своим светло-коричневым цветом, который объясняется особыми микропримесями в составе металла.

Загадочный клад княжеской семьи: украинские ученые показали, как выглядели древнерусские серьги

Древнерусские серьги-подвески (фото: facebook.com/treasuryua)

Ранее мы сообщали, что у Львова нашли уникальный музыкальный инструмент, которому более 5000 лет.

А также рассказывали, что ученые обнаружили доказательства того, как женщины начали рисовать глаза еще 8 тысяч лет назад.

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