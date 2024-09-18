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Жінки почали малювати очі майже 8 тисяч років тому: археологи знайшли доказ

Середа 18 вересня 2024 09:30
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Жінки почали малювати очі майже 8 тисяч років тому: археологи знайшли доказ Археологи знайшли доказ, що жінки 8000 років тому наносили макіяж (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Археологи в Ізмірі, Туреччина, знайшли дуже цікавий предмет - старовинну кам'яну підводку для очей. Але найбільше вчених вразив вік підводки - близько 8 тисяч років. Отже, жінки в арабських, середземноморських та південноазійських країнах робили макіяж багато тисячоліть тому.

Що відомо про цю знахідку археологів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Arkeonews.

Засіб для нанесення макіяжу на очі був знайдений під час розкопок Єшилова Гююк в Ізмірі, Туреччина.

Кам'яна підводка для очей, якою користувалися жінки 8200 років тому, виглядає як кіл довжиною 10 сантиметрів з загостреним кінцем. На кінчику підводки вчені виявили залишки чорної фарби, яку використовували для макіяжу очей.

Дослідники припустили, що чорна речовина на підводці - це оксид марганцю, що був основним компонентом косметичного засобу під назвою кохль. Зараз цю субстанцію відправили на більш детальний аналіз.

Професор Зафер Дерин з Університету Еге, який очолював розкопки, зауважив, що знахідка свідчить про те, що жінки Егейського моря навіть 8200 років тому дбали про свою зовнішність.

Жінки почали малювати очі майже 8 тисяч років тому: археологи знайшли доказ

Жінки 8000 років тому наносили підводку за допомогою такого олівця (фото: Фото: DHA)

"Загострений кам'яний олівець використовували, занурюючи його у посудину, наповнену фарбою. Цей спосіб використання існує і дотепер, у різних частинах Анталії. Це не перший наш артефакт, який свідчить про те, що егейські жінки надавали великого значення своїй красі. Ми також знайшли посудину, в яку вони складали прикраси", - розповів професор.

Всі знайдені артефакти свідчать, що історичні поселення в районі Ізміра існували ще 8500-6500 років тому. І цей засіб для нанесення макіяжу - є найстарішим колом, коли-небудь знайденим.

Жінки почали малювати очі майже 8 тисяч років тому: археологи знайшли доказ

Вчені з'ясовують, яку фарбу використовували жінки для нанесення підводки на очі (Фото: DHA)

Варто зазначити, що розкопки в районі Ізміра тривають багато років, з 2005. За ці роки були виявлені деякі важливі сліди епохи неоліту та багато інформації про ранніх поселенців в районі Ізміра біля узбережжя Егейського моря, про їхнє оточення та культуру.

Наприклад, вченим стало відомо, що люди тут жили в окремих будинках, з окремими системами дахів, на відміну від Каталгоюка в середній Анталії, де будинки стоять поруч один з одним.

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