Жінки почали малювати очі майже 8 тисяч років тому: археологи знайшли доказ

Археологи в Ізмірі, Туреччина, знайшли дуже цікавий предмет - старовинну кам'яну підводку для очей. Але найбільше вчених вразив вік підводки - близько 8 тисяч років. Отже, жінки в арабських, середземноморських та південноазійських країнах робили макіяж багато тисячоліть тому.

Що відомо про цю знахідку археологів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Arkeonews .

Засіб для нанесення макіяжу на очі був знайдений під час розкопок Єшилова Гююк в Ізмірі, Туреччина.

Кам'яна підводка для очей, якою користувалися жінки 8200 років тому, виглядає як кіл довжиною 10 сантиметрів з загостреним кінцем. На кінчику підводки вчені виявили залишки чорної фарби, яку використовували для макіяжу очей.

Дослідники припустили, що чорна речовина на підводці - це оксид марганцю, що був основним компонентом косметичного засобу під назвою кохль. Зараз цю субстанцію відправили на більш детальний аналіз.

Професор Зафер Дерин з Університету Еге, який очолював розкопки, зауважив, що знахідка свідчить про те, що жінки Егейського моря навіть 8200 років тому дбали про свою зовнішність.

Жінки 8000 років тому наносили підводку за допомогою такого олівця (фото: Фото: DHA)

"Загострений кам'яний олівець використовували, занурюючи його у посудину, наповнену фарбою. Цей спосіб використання існує і дотепер, у різних частинах Анталії. Це не перший наш артефакт, який свідчить про те, що егейські жінки надавали великого значення своїй красі. Ми також знайшли посудину, в яку вони складали прикраси", - розповів професор.

Всі знайдені артефакти свідчать, що історичні поселення в районі Ізміра існували ще 8500-6500 років тому. І цей засіб для нанесення макіяжу - є найстарішим колом, коли-небудь знайденим.

Вчені з'ясовують, яку фарбу використовували жінки для нанесення підводки на очі (Фото: DHA)

Варто зазначити, що розкопки в районі Ізміра тривають багато років, з 2005. За ці роки були виявлені деякі важливі сліди епохи неоліту та багато інформації про ранніх поселенців в районі Ізміра біля узбережжя Егейського моря, про їхнє оточення та культуру.

Наприклад, вченим стало відомо, що люди тут жили в окремих будинках, з окремими системами дахів, на відміну від Каталгоюка в середній Анталії, де будинки стоять поруч один з одним.