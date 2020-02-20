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Загадала бажання біля чарівного фонтану в Італії: з'явилися нові фото Заворотнюк

STYLERЖиття    20.02.2020 - 19:17
Загадала бажання біля чарівного фонтану в Італії: з'явилися нові фото Заворотнюк
Рідні Заворотнюк перервали довге мовчання (Колаж РБК-Україна)

Дочка Заворотнюк показала свіжі фотографії в соціальних мережах

Дочку Анастасії Заворотнюк, яка зберігала мовчання з новорічних свят, показала свій відпочинок в Італії. Дівчина розмістила в Instagram фотографії своєї відпустки в Римі.

24-річна Анна Завальська показала, як їсть трюфелі в ресторані та гуляє містом.

Загадала бажання біля чарівного фонтану в Італії: з'явилися нові фото Заворотнюк

На знімках видно та інші пам'ятки Риму – Фонтан Треві та Колізей.

Загадала бажання біля чарівного фонтану в Італії: з'явилися нові фото ЗаворотнюкЗагадала бажання біля чарівного фонтану в Італії: з'явилися нові фото Заворотнюк

Варто відзначити, що дівчина провела деякий час біля чарівного італійського фонтану. За легендами, він виконує бажання, і Ганна кинула монетку, щоб її мрія збулася.

Загадала бажання біля чарівного фонтану в Італії: з'явилися нові фото ЗаворотнюкЗагадала бажання біля чарівного фонтану в Італії: з'явилися нові фото Заворотнюк

Невідомо що саме загадала дочка Заворотнюк, через те, що просити біля фонтану здоров'я не прийнято, і зазвичай туристи тут просять любові та достатку. Судячи по знімках Анни, достаток їй не особливо потрібен, оскільки вона відпочивала в Римі на повну котушку.

Загадала бажання біля чарівного фонтану в Італії: з'явилися нові фото ЗаворотнюкЗагадала бажання біля чарівного фонтану в Італії: з'явилися нові фото Заворотнюк

А ось як йдуть справи у її матері, актриси Анастасії Заворотнюк, як і раніше невідомо. Остання інформація про її здоров'я була опублікована ще на початку січня. Анастасію Заворотнюк виписали з реабілітаційного центру в Підмосков'ї та сказали, що їй допомогти не можуть.

За деякими даними, частина тіла актриси паралізована, але вона залишається у свідомості та спілкується з близькими. Куди родичі її перевезли після лікарні – також невідомо.

Всі спроби з'ясувати інформацію про улюбленицю публіки, не увінчалися успіхом. Рідні Заворотнюк категорично відмовляються спілкуватися з пресою і попросили поважати особисте життя всієї родини.

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