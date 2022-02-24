ru ua
Чт, 24 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Задержанный российский диверсант пытался выдать себя за украинца (видео)

Новина українською →
Четверг 24 февраля 2022 15:38
Задержанный российский диверсант пытался выдать себя за украинца (видео) Задержали российского диверсанта под Гостомелем (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Задержанный полицией Киевской области рядом со сбитым под Гостомелем вертолетом российский диверсант пытался выдать себя за украинца.

Об этом в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По словам Геращенко, у диверсанта обнаружили записи и специальные приборы, "свидетельствующие о том, зачем его забросили к нам".

На вопрос, что он делает в этом месте, он ответил: "Просто живу с этой стороне, вижу горит дом и приехал посмотреть".

Документов мужчина с собой не имел.

Задержанный российский диверсант пытался выдать себя за украинца (видео)Задержанный российский диверсант пытался выдать себя за украинца (видео)

Задержанный российский диверсант пытался выдать себя за украинца (facebook.com/anton.gerashchenko)

Ранее мы сообщали, что под Гостомелем уничтожены два российских вертолета. Отмечается, что силы противовоздушной обороны Украины сбили два российских вертолета.

Также мы писали, что появились первые фото и видео уничтоженной военной техники РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
LITE
Спокойствие, только спокойствие: как действовать в состоянии паники – советы психолога
Спокойствие, только спокойствие: как действовать в состоянии паники – советы психолога