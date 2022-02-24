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Появились первые фото и видео уничтоженной военной техники РФ

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Четверг 24 февраля 2022 12:58
Появились первые фото и видео уничтоженной военной техники РФ Фото: фото подбитой военной техники под Луганском
Автор: Светлана Мащенко

В ходе нападения России на Украину танковые колонны сделали попытку прорваться в Луганскую область. На границе идут ожесточенные бои, противник выставил впереди автомобили с якобы символикой ОБСЕ. Появились фото подбитой техники РФ.

Об этом сообщил Антон Геращенко, советник Министра внутренних дел Украины.

"Из Луганской области начали поступать первые фото подбитой Российской военной техники. Молодцы ребята!" - подписаны фото.

Появились первые фото и видео уничтоженной военной техники РФПоявились первые фото и видео уничтоженной военной техники РФ

Напомним, что в Харьковской области было уничтожено четыре российских танка.

Также ВСУ показали видео сбитого российского самолета

Около 12:00 в ВСУ сообщили, что над Межигорьем сбили российский вертолет Ка-52.

Появились первые фото и видео уничтоженной военной техники РФ

Также показали видео, на котором виден момент уничтожения российского вертолета в Гостомеле.

Ранее мы писали, что происходит в Харькове и Днепре прямо сейчас.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои.

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