ru ua
Чт, 24 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Затриманий російський диверсант намагався видати себе за українця (відео)

Новость на русском →
Четвер 24 лютого 2022 15:38
Затриманий російський диверсант намагався видати себе за українця (відео) Затримали російського диверсанта під Гостомелем (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Затриманий поліцією Київської області поряд зі збитим під Гостомелем гелікоптером російський диверсант намагався вдати себе за українця.

Про це у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За словами Геращенка, у диверсанта виявили записи та спеціальні прилади, що "свідчать про те, навіщо його закинули до нас".

На запитання, що він робить у цьому місці, він відповів: "Просто живу з цієї сторони, бачу горить будинок і приїхав подивитися".

Документів чоловік із собою не мав.

Затриманий російський диверсант намагався видати себе за українця (відео)Затриманий російський диверсант намагався видати себе за українця (відео)

Затриманий російський диверсант намагався видати себе за українця (facebook.com/anton.gerashchenko)

Раніше ми повідомляли, що під Гостомелем знищено два російських гвинтокрили. Зазначається, що сили протиповітряної оборони України збили два російські гвинтокрили.

Також ми писали, що з'явилися перші фото і відео знищеної військової техніки РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
LITE
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога