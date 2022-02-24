Затриманий російський диверсант намагався видати себе за українця (відео)
Затриманий поліцією Київської області поряд зі збитим під Гостомелем гелікоптером російський диверсант намагався вдати себе за українця.
Про це у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
За словами Геращенка, у диверсанта виявили записи та спеціальні прилади, що "свідчать про те, навіщо його закинули до нас".
На запитання, що він робить у цьому місці, він відповів: "Просто живу з цієї сторони, бачу горить будинок і приїхав подивитися".
Документів чоловік із собою не мав.
Затриманий російський диверсант намагався видати себе за українця (facebook.com/anton.gerashchenko)
Раніше ми повідомляли, що під Гостомелем знищено два російських гвинтокрили. Зазначається, що сили протиповітряної оборони України збили два російські гвинтокрили.
Також ми писали, що з'явилися перші фото і відео знищеної військової техніки РФ.