Затриманий російський диверсант намагався видати себе за українця (відео)

Затриманий поліцією Київської області поряд зі збитим під Гостомелем гелікоптером російський диверсант намагався вдати себе за українця.

Про це у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За словами Геращенка, у диверсанта виявили записи та спеціальні прилади, що "свідчать про те, навіщо його закинули до нас".

На запитання, що він робить у цьому місці, він відповів: "Просто живу з цієї сторони, бачу горить будинок і приїхав подивитися".

Документів чоловік із собою не мав.

Затриманий російський диверсант намагався видати себе за українця (facebook.com/anton.gerashchenko)