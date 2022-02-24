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Под Гостомелем уничтожены два российских вертолета

Новина українською →
Гостомель, Четверг 24 февраля 2022 13:35
Под Гостомелем уничтожены два российских вертолета Фото: под Гостомелем уничтожены два российских вертолета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Силы противовоздушной обороны Украины сбили два российских вертолета. Это произошло вблизи поселка Гостомель Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"Возле Гостомеля Вооруженные Силы Украины уничтожили 2 российских вертолета", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские военные сбили седьмой самолет оккупанта.

Кроме того, в городе Счастье Луганской области украинские военные уничтожили два танка РФ.

Отметим, в Луганской области продолжаются боевые действия. ВСУ уничтожили около 50 российских оккупантов в районе Счастья.

Подробнее о том, что сейчас происходит на Донбассе, о ситуации в Украине и на украинских границах, реакцию мира на происходящие события - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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