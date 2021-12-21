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Задайте эти четыре вопроса разведенному мужчине, прежде чем начать отношения с ним

Новина українською →
Вторник 21 декабря 2021 21:00
Задайте эти четыре вопроса разведенному мужчине, прежде чем начать отношения с ним Фото: Стоит ли начинать отношения с разведенным мужчиной (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В наши дни развод явление довольно частое и обыденное, но многие все еще задумываются, прежде чем начинать отношения с партнером, имеющим такой "багаж". Поэтому лучше сразу разобраться в некоторых нюансах, чтобы понять, не постигнет ли вашу пару тот же финал.

Об этом пишет Marieclaire.

Сколько раз ты был в браке?

Если ваш партнер уже успел попытаться построить семью - это на самом деле хороший знак. Но если таких попыток было несколько, вы должны насторожиться. Не стесняйтесь задавать вопросы, узнавать причины, слушать и делать выводы.

Если вас ничего не настораживает - смело переходите к новому этапу отношений.

Какова причина развода?

Конечно со старта спрашивать об этом - идея так себе. Но если ваше общение развивается и наклевывается нечто серьезное, не стесняйтесь деликатно поинтересоваться о причинах развода.

Не исключено, что мужчина расскажет эту историю с выгодной ему позиции, но выводы вы все же сможете сделать. К примеру, могут всплыть такие моменты, что супруги развелись потому что он очень хотел детей, а она - нет. Если вы тоже чайлдфри, вряд ли у вас с этим человеком есть общее будущее.

Как он отзывается о прошлых отношениях

Это очень важный показатель, который может показать, насколько он порядочный человек, и относится ли с уважением к прошлому и женщине, что когда-то любил.

Если отзывы всегда отрицательные - это плохой знак. Вы можете также оказаться в роли его бывшей, которую вспоминают недобрыми словами.

Как он общается с детьми от прошлого брака

Посмотрите, как часто он встречается с детьми от прошлого брака. Хочет ли он проводить с ними время, забирает ли на выходные, участвует ли в их жизни, регулярно ли выплачивает алименты, помогает ли как-то по-другому.

Даже если вы чувствуете определенную ревность из-за времени, которое он проводит не с вами, его общение с детьми - хороший знак.

Ранее психолог назвала простую привычку, которая может разрушить самые крепкие отношения.

Также мы писали про признаки большой любви, которые на самом деле ошибочны.

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