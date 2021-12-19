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Психологи выяснили, какие причины мешают одиноким женщинам найти любовь

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Воскресенье 19 декабря 2021 21:20
Психологи выяснили, какие причины мешают одиноким женщинам найти любовь Фото: Почему женщины не могут найти любовь (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Часто случается, что красивые успешные женщины после разрыва длительных отношений не могут найти новую любовь и годами остаются одинокими. Многим сложно вернуться к этому забытому "миру" флирта, свиданий, новых чувств. Ведь после пяти-десяти лет стабильности в отношениях приходится заново учиться фильтровать манипуляторов, маминых сынков, вспоминать, как, когда "мурашит", разочаровываться и снова верить.

Почему же так случается, что вы до сих пор одиноки, хотя очень хотите снова любить и быть любимыми, пишет Ukr.media.

Вы до сих пор дружите с бывшим

После развода вы остались друзьями со своим бывшим партнером? Тогда вряд ли вам удастся завязать новые успешные отношения. Ведь новый избранник всегда будет чувствовать себя в тени, ревновать и пытаться стать частью вашей жизни. Конечно, такая роль ему быстро надоест. Особенно если бывший любит набрать вас в два часа ночи и пожаловаться на свою новую возлюбленную - вы же друзья как-никак.

Вы неуверенны в себе

Сначала мысль о том, чтобы пойти на свидание с другим мужчиной, поцеловаться, раздеться, может показаться вам ночным кошмаром. Ведь вы привыкли к тому, что экс-партнер "знает все ваши трещинки", а новый мужчина будет вас оценивать по-новому.

Прекратите искать в себе изъяны, начните заниматься спортом, следите за питанием, и уже совсем скоро увидите изменения. Даже если они физически будут незначительными, вы начнете уважать себя и гордиться достижениями.

Вы ненавидите весь мужской род

Если вы вышли из сложных, возможно, абьюзивных отношений, вы можете думать, что все мужчины одинаковы. С таким подходом можно легко пропустить действительно достойного партнера. Прежде чем пытаться знакомиться с кем-то, сначала постарайтесь справиться со своими эмоциями.

Ранее психологи также перечислили ложные признаки "большой любви".

Также мы писали, какие типы мужчин способны уничтожить женскую самооценку.

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