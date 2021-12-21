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Поставте ці чотири питання розлученому чоловікові, перш ніж почати стосунки з ним

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Вівторок 21 грудня 2021 21:00
Поставте ці чотири питання розлученому чоловікові, перш ніж почати стосунки з ним Фото: чи варто починати стосунки з розлученим чоловіком (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

У наші дні розлучення явище досить часте і буденне, але багато хто все ще замислюються, перш ніж починати відносини з партнером, що має такий "багаж". Тому краще відразу розібратися в деяких нюансах, щоб зрозуміти, чи не спіткає вашу пару той же фінал.

Про це пише Marieclaire.

Скільки разів ти був у шлюбі?

Якщо ваш партнер вже встиг спробувати побудувати сім'ю - це насправді хороший знак. Але якщо таких спроб було кілька, ви повинні насторожитися. Не соромтеся ставити питання, дізнаватися причини, слухати і робити висновки.

Якщо вас нічого не насторожує - сміливо переходите до нового етапу відносин.

Яка причина розлучення?

Звичайно зі старту питати про це - ідея так собі. Але якщо ваше спілкування розвивається і накльовується щось серйозне, не соромтеся делікатно поцікавитися про причини розлучення.

Не виключено, що чоловік розповість цю історію з вигідної йому позиції, але висновки ви все ж зможете зробити. Наприклад, можуть спливти такі моменти, що подружжя розлучилося тому що він дуже хотів дітей, а вона - ні. Якщо ви теж чайлдфрі, навряд чи у вас з цією людиною є спільне майбутнє.

Як він відгукується про минулі стосунки

Це дуже важливий показник, який може показати, наскільки він порядна людина, і чи ставиться з повагою до минулого і жінки, що колись любив.

Якщо відгуки завжди негативні - це поганий знак. Ви можете також опинитися в ролі його колишньої, яку згадують недобрими словами.

Як він спілкується з дітьми від минулого шлюбу

Подивіться, як часто він зустрічається з дітьми від минулого шлюбу. Чи хоче він проводити з ними час, чи забирає на вихідні, чи бере участь в їхньому житті, чи регулярно виплачує аліменти, чи допомагає якось по-іншому.

Навіть якщо ви відчуваєте певні ревнощі через час, який він проводить не з вами, його спілкування з дітьми - хороший знак.

Раніше психолог назвала просту звичку, яка може зруйнувати найміцніші відносини.

Також ми писали про ознаки великої любові, які насправді помилкові.

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