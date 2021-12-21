Поставте ці чотири питання розлученому чоловікові, перш ніж почати стосунки з ним
У наші дні розлучення явище досить часте і буденне, але багато хто все ще замислюються, перш ніж починати відносини з партнером, що має такий "багаж". Тому краще відразу розібратися в деяких нюансах, щоб зрозуміти, чи не спіткає вашу пару той же фінал.
Про це пише Marieclaire.
Скільки разів ти був у шлюбі?
Якщо ваш партнер вже встиг спробувати побудувати сім'ю - це насправді хороший знак. Але якщо таких спроб було кілька, ви повинні насторожитися. Не соромтеся ставити питання, дізнаватися причини, слухати і робити висновки.
Якщо вас нічого не насторожує - сміливо переходите до нового етапу відносин.
Яка причина розлучення?
Звичайно зі старту питати про це - ідея так собі. Але якщо ваше спілкування розвивається і накльовується щось серйозне, не соромтеся делікатно поцікавитися про причини розлучення.
Не виключено, що чоловік розповість цю історію з вигідної йому позиції, але висновки ви все ж зможете зробити. Наприклад, можуть спливти такі моменти, що подружжя розлучилося тому що він дуже хотів дітей, а вона - ні. Якщо ви теж чайлдфрі, навряд чи у вас з цією людиною є спільне майбутнє.
Як він відгукується про минулі стосунки
Це дуже важливий показник, який може показати, наскільки він порядна людина, і чи ставиться з повагою до минулого і жінки, що колись любив.
Якщо відгуки завжди негативні - це поганий знак. Ви можете також опинитися в ролі його колишньої, яку згадують недобрими словами.
Як він спілкується з дітьми від минулого шлюбу
Подивіться, як часто він зустрічається з дітьми від минулого шлюбу. Чи хоче він проводити з ними час, чи забирає на вихідні, чи бере участь в їхньому житті, чи регулярно виплачує аліменти, чи допомагає якось по-іншому.
Навіть якщо ви відчуваєте певні ревнощі через час, який він проводить не з вами, його спілкування з дітьми - хороший знак.
Раніше психолог назвала просту звичку, яка може зруйнувати найміцніші відносини.
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