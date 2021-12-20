ru ua
Пн, 20 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Психолог назвала простую привычку, которая может разрушить самые крепкие отношения

Новина українською →
Понедельник 20 декабря 2021 13:49
Психолог назвала простую привычку, которая может разрушить самые крепкие отношения Фото: Разрушить отношения может простая привычка (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Психолог рассказала о простой привычке, которая напрочь может разрушить отношения и связь между партнерами. Эксперт говорит, если вы так делаете, задумайтесь и исправьте, пока есть время.

Об этом рассказала психолог Мэдисон Лакен, пишет ресурс Quora.

Специалист в сфере отношений просит задать себе всего один вопрос: Вы ложитесь спать поздно, а ваш партнер ложится спать раньше?

Если ваш ответ "Да", скорее всего, ваши отношения тихо разрушаются.

Хотя исследование показало, что женщины предпочитают ложиться спать в то же время, что и их партнеры, реальность отличается.

По факту, уверена доктор Лакен, 75% пар ложатся спать в разное время по разным причинам, включая график работы, просмотр телевизора или соцсети.

"Для лучшей связи с вашим партнером подумайте о том, чтобы ложиться спать в одно и то же время, и понаблюдайте, как со временем результаты будут процветать", - добавила она.

Также эксперт для успешных отношений советует:

  • не бояться быть слабым и уязвимым,
  • принять различия между вами и партнером,
  • быть в отношениях, которые помогают вам расти и развиваться, и уходить, если они тянут вас ко дну.

Ранее психологи также выяснили, какие причины мешают одиноким женщинам найти свою любовь.

Кроме того эксперты перечислили признаки ложной большой любви.

Читайте РБК-Украина в Google News
LITE
Праздник 20 декабря: что строго запрещено, а что нужно сделать обязательно в этот день
Праздник 20 декабря: что строго запрещено, а что нужно сделать обязательно в этот день