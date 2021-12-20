Психолог назвала простую привычку, которая может разрушить самые крепкие отношения
Психолог рассказала о простой привычке, которая напрочь может разрушить отношения и связь между партнерами. Эксперт говорит, если вы так делаете, задумайтесь и исправьте, пока есть время.
Об этом рассказала психолог Мэдисон Лакен, пишет ресурс Quora.
Специалист в сфере отношений просит задать себе всего один вопрос: Вы ложитесь спать поздно, а ваш партнер ложится спать раньше?
Если ваш ответ "Да", скорее всего, ваши отношения тихо разрушаются.
Хотя исследование показало, что женщины предпочитают ложиться спать в то же время, что и их партнеры, реальность отличается.
По факту, уверена доктор Лакен, 75% пар ложатся спать в разное время по разным причинам, включая график работы, просмотр телевизора или соцсети.
"Для лучшей связи с вашим партнером подумайте о том, чтобы ложиться спать в одно и то же время, и понаблюдайте, как со временем результаты будут процветать", - добавила она.
Также эксперт для успешных отношений советует:
- не бояться быть слабым и уязвимым,
- принять различия между вами и партнером,
- быть в отношениях, которые помогают вам расти и развиваться, и уходить, если они тянут вас ко дну.
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