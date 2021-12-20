Психолог назвала простую привычку, которая может разрушить самые крепкие отношения

Психолог рассказала о простой привычке, которая напрочь может разрушить отношения и связь между партнерами. Эксперт говорит, если вы так делаете, задумайтесь и исправьте, пока есть время.

Специалист в сфере отношений просит задать себе всего один вопрос: Вы ложитесь спать поздно, а ваш партнер ложится спать раньше?

Если ваш ответ "Да", с корее всего, ваши отношения тихо разрушаются.

Хотя исследование показало, что женщины предпочитают ложиться спать в то же время, что и их партнеры, реальность отличается.

По факту, уверена доктор Лакен, 75% пар ложатся спать в разное время по разным причинам, включая график работы, просмотр телевизора или соцсети.

"Для лучшей связи с вашим партнером подумайте о том, чтобы ложиться спать в одно и то же время, и понаблюдайте, как со временем результаты будут процветать", - добавила она.

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