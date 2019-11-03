ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зачем такой Интерсити? Укрзализныця влипла в новый скандал

STYLERЖизнь    03.11.2019 - 13:16
Зачем такой Интерсити? Укрзализныця влипла в новый скандал
Поезд "Интерсити" (фото: facebook.com/pg/publiccontrolUZ)

В сети возмущаются постоянным опозданием поезда "Интерсити +"

Укрзализныця снова оскандалилась из-за постоянного опоздания экспресса "Интерсити +". Люди возмущены до предела тем, что не могут знать, в какое время прибудет поезд на место назначения. Свои жалобы на странице в Facebook озвучил Андрей Бондаренко.

"Для чего такой "Интерсити +"? Почти 4 года по пятницам езжу по работе из Хмельницкого домой в Киев. И за 4 года не помню ни одного случая, когда бы Интерсити "Перемышль - Киев" не опоздал. 15, 30, 40 минут, час, два ..", - написал Бондаренко.

По словам украинца, люди постоянно опаздывают на самолет из-за сервиса Укрзализныци и вынуждены заказывать такси.

"Однажды я чуть не опоздал на самолет, когда этот горе-поезд опаздывал на 2:00. Пришлось брать такси до Винницы! Каждый раз вижу пассажиров, которые опаздывают на самолет", - возмутился Бондаренко.

Бонадренко спросил, кто же компенсирует людям материальный и моральный ущерб.

"Кто компенсирует эти материальные и моральные издержки, которые каждый раз возникают вследствие бездарного руководства Укрзализныци? Неужели не понятно, что если поезд опаздывает каждый раз, то что-то не так? И здесь точно дело не в задержках на границе!" - резюмировал он.

"Шедевр" от Укрзализныци: в сети подняли на смех новшество в поезде Лютый трэш и угар от Укрзализныци: перевозчик попал в очередной скандал (видео)
Новости Украины Укрзализныця
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь