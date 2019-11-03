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Навіщо такий Інтерсіті? Укрзалізниця влипла в новий скандал

STYLERЖиття    03.11.2019 - 13:16
Навіщо такий Інтерсіті? Укрзалізниця влипла в новий скандал
Поїзд "Інтерсіті" (фото: facebook.com/pg/publiccontrolUZ)

У мережі обурюються постійним запізненням потяги "Інтерсіті +"

Укрзализныця знову оскандалилася через постійне запізнення "Інтерсіті +". Люди обурені до межі тим, що не можуть знати, в який час прибуде поїзд на місце призначення. Свої скарги на сторінці в Facebook озвучив Андрій Бондаренко.

"Для чого такий "Інтерсіті +"? Майже 4 роки по п'ятницях їжджу по роботі з Хмельницького додому в Київ. І за 4 роки не пам'ятаю жодного випадку, коли б Інтерсіті "Перемишль - Київ" не запізнився. 15, 30, 40 хвилин, годину, дві ..", - написав Бондаренко.

За словами українця, люди постійно спізнюються на літак через сервіс Укрзалізниці і змушені замовляти таксі.

"Одного разу я мало не спізнився на літак, коли цей горе-поїзд запізнювався на 2:00. Довелося брати таксі до Вінниці! Кожен раз бачу пасажирів, що спізнюються на літак", - обурився Бондаренко.

Бонадренко запитав, хто ж компенсує людям матеріальну та моральну шкоду.

"Хто компенсує ці матеріальні та моральні витрати, які щоразу виникають внаслідок бездарного керівництва Укрзалізниці? Невже не зрозуміло, що якщо поїзд спізнюється кожен раз, щось не так? І тут справа не в затримках на кордоні!" - резюмував він.

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