20 часов в вагоне на списание: Укрзализныця угодила в новый скандал

Укрзализныця попала в скандал (коллаж: РБК-Украина)

Укрзализныця продолжает удивлять пассажиров "комфортом"

Укрзализныця снова в центре скандала. После инцидента с клопами в вагоне класса люкс и постоянных жалоб на тараканы, казалось бы украинскому перевозчику нечем удивить бывалого украинского пассажира.

Но в этот раз терпение лопнуло у харьковчанина Виталия Тимченко, который проехался в фирменном поезде №112 Львов - Харьков. Стоит отметить, что "фирменный" - не просто красивое название, такой статус присваивается поездам с повышенным комфортом.

Но не тут то было - грязные туалеты, изношенные дорожки и, куда ж без них, - тараканы - все это пришлось наблюдать в длительном путешествии через всю страну (поезд преодолевает полный маршрут за 19 ч. 48 мин., а стоимость билета стартует от 500 грн).

Укрзализныця попала в скандал (видео: facebook.com/VitaliiTymchenko)

"# Укрзализныця 112 Львов - Харьков вагон 23562. Когда списаны вагоны отправят на базу запаса?" - возмущается пассажир.

Пассажир также опубликовал видео с "главным пассажиром" Укрзализныци - тараканом.

Опубліковано Vitalii Tymchenko Четвер, 3 жовтня 2019 р.

Укрзализныця попала в скандал (видео: facebook.com/VitaliiTymchenko)

Пользователи сети довольно иронично отнеслись к жалобам пассажира. Видимо, жуткое состояние вагонов, которое резко контрастирует со стоимостью проезда уже никого не способно удивить.

"Зачем, они же прибыль приносят?" - высказался о списанных вагонах на украинской железной дороге пользователь сети.

"Это тебе попутчик, чтоб скучно не было", - написал о таракане комментатор.

"Самое главное, регулярно повышать стоимомть билетов! А если надо ехать, и тараканы не помеха!" - иронизирует еще один юзер.

"Поезда, которые едут через всю страну расчитаны на то, чтоб пассажиры бухали всю дорогу и не обращали внимание на убогость вагонов", - отшутился комментатор.