Забули передати показники лічильника: чи можна змінити суму в платіжках

Щомісяця українці повинні передавати показники лічильника за використані ресурси. Це потрібно насамперед для того, щоб сума в платіжці відповідала тому обсягу, який ви витратили. Проте часом цей момент може просто вилетіти з голови.
Що робити в такому разі - читайте нижче в матеріалі Styler.
Дані з лічильника варто фіксувати 30 числа кожного місяця. Згодом їх потрібно передати з 1 по 5 число кожного місяця..
"Сьогодні 25 квітня. Якщо Ви не встигли передати показання, Вам варто дочекатися кінця місяця та зафіксувати їх станом на 30 число. І передати ці дані слід з 1 по 5 травня у зручний Вам спосіб", - пояснюють на сторінці у Facebook Газмережі.
Після отримання показань лічильника за пропущений період газорозподільне підприємство автоматично проведе перерахунок спожитих обсягів з урахуванням фактичних показань газового лічильника.
Якщо людина не сплачує рахунки за використання комунальних послуг, про неї повідомлятимуть колекторам. Тоді компанія, яка займатиметься стягненням боргу зробить це таким чином:
Якщо ви регулярно передавали показання, оператор системи розподілу може розрахувати різницю між вашими попередніми та поточними даними. Отримана сума - це ваш фактичний обсяг споживання.
Якщо ж ви цього не робили, обсяг електроенергії визначають за середньодобовим споживанням, який часто може бути перевищеним. Тоді сума може не відповідати очікуванням.
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