Забули передати показники лічильника: чи можна змінити суму в платіжках

Не передали показники за газ

Дані з лічильника варто фіксувати 30 числа кожного місяця. Згодом їх потрібно передати з 1 по 5 число кожного місяця..

"Сьогодні 25 квітня. Якщо Ви не встигли передати показання, Вам варто дочекатися кінця місяця та зафіксувати їх станом на 30 число. І передати ці дані слід з 1 по 5 травня у зручний Вам спосіб", - пояснюють на сторінці у Facebook Газмережі.

Після отримання показань лічильника за пропущений період газорозподільне підприємство автоматично проведе перерахунок спожитих обсягів з урахуванням фактичних показань газового лічильника.

Що буде боржникам

Якщо людина не сплачує рахунки за використання комунальних послуг, про неї повідомлятимуть колекторам. Тоді компанія, яка займатиметься стягненням боргу зробить це таким чином:

відправка повідомлень про стан боргу та правові наслідки несплати

відправка голосових повідомлень про стан боргу

відправка листів вимог про заборгованість

дзвінки фахівців з врегулювання заборгованості

спільний пошук рішень з боржником по виходу з прострочення

відновлення контактності боржників

Не передали показники за світло

Якщо ви регулярно передавали показання, оператор системи розподілу може розрахувати різницю між вашими попередніми та поточними даними. Отримана сума - це ваш фактичний обсяг споживання.

Якщо ж ви цього не робили, обсяг електроенергії визначають за середньодобовим споживанням, який часто може бути перевищеним. Тоді сума може не відповідати очікуванням.