Забыли передать показатели счетчика: можно ли изменить сумму в платежках

Каждый месяц украинцы должны передавать показатели счетчика за использованные ресурсы. Это нужно прежде всего для того, чтобы сумма в платежке соответствовала тому объему, который вы потратили. Однако иногда этот момент может просто вылететь из головы.
Что делать в таком случае - читайте ниже в материале Styler.
Данные по счетчику следует фиксировать 30 числа каждого месяца. После чего их нужно передать с 1 по 5 число каждого месяца.
"Сегодня 25 апреля. Если Вы не успели передать показания, Вам стоит дождаться конца месяца и зафиксировать их по состоянию на 30 число. И передать эти данные следует с 1 по 5 мая удобным Вам способом", - объясняют на странице в Facebook Газмережі.
После получения показаний счетчика за пропущенный период газораспределительное предприятие автоматически произведет перерасчет потребленных объемов с учетом фактических показаний газового счетчика.
Если человек не платит счета за использование коммунальных услуг, о нем будут сообщать коллекторам. Тогда компания, которая будет заниматься взысканием долга, сделает это следующим образом:
Если вы регулярно передавали показания, оператор системы распределения может рассчитать разницу между вашими предварительными и текущими данными. Полученная сумма - это ваш фактический объем потребления.
Если вы этого не делали, объем электроэнергии определяют по среднесуточному потреблению, которое часто может быть превышенным. Тогда сумма может не соответствовать ожиданиям.
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