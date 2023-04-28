В Україні рекордно підскочили ціни на м'ясо: скільки коштують нові делікатеси

Протягом квітня 2023 ціни на м'ясо в Україні помітно підвищилося в ціні. Середнє здорожчання склало приблизно 20-50 гривень залежно від виду м'яса.

Скільки тепер коштує м'ясо в Україні - дивіться в матеріалі Styler нижче.

Ціни на м'ясо станом на квітень 2023

Свинина

За даними Мінфіну, різні види свинини зросли в ціні на 20-30 гривень. Тепер вартість на продукти така:

грудинка - 190 грн/кг

лопатка - 197 грн/кг

ошийок - 243 грн/кг

підчеревина - 182 грн/кг

ребра - 182 грн/кг

шашлик - 196 грн/кг

Найбільше додали в ціні лопатка та ошийок. У березні першу можна було придбати за 162 грн/кг, а другий - 200 грн/кг.

Яловичина

Яловичина подорожчала менше, ніж свинина.

гуляш - 245 грн/кг

ребра - 152 грн/кг

При цьому в березні вони коштували 238 грн/кг і 144 грн/кг відповідно.

Курятина

Це єдиний вид м'яса, який залишився майже на тому самому рівні. Принаймні подорожчання не є дуже суттєвим.

стегно - 108 грн/кг

гомілка - 80 грн/кг

філе - 142 грн/кг

Чому м'ясо подорожчало

Як повідомляли у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки", обсяги виробництва продукції тваринництва знизяться на 2,2% у 2023 році.

Це означає, що ймовірно знизяться темпи вирощування свиней та великої рогатої худоби - майже на 12%. Проте виробництво свинини, яєць та молока залишиться на колишньому рівні.

Крім того, особливе здорожчання свинини може бути пов'язаним із сезонним підвищенням попиту.