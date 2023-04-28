В Україні рекордно підскочили ціни на м'ясо: скільки коштують нові делікатеси
Протягом квітня 2023 ціни на м'ясо в Україні помітно підвищилося в ціні. Середнє здорожчання склало приблизно 20-50 гривень залежно від виду м'яса.
Скільки тепер коштує м'ясо в Україні - дивіться в матеріалі Styler нижче.
Ціни на м'ясо станом на квітень 2023
- Свинина
За даними Мінфіну, різні види свинини зросли в ціні на 20-30 гривень. Тепер вартість на продукти така:
- грудинка - 190 грн/кг
- лопатка - 197 грн/кг
- ошийок - 243 грн/кг
- підчеревина - 182 грн/кг
- ребра - 182 грн/кг
- шашлик - 196 грн/кг
Найбільше додали в ціні лопатка та ошийок. У березні першу можна було придбати за 162 грн/кг, а другий - 200 грн/кг.
- Яловичина
Яловичина подорожчала менше, ніж свинина.
- гуляш - 245 грн/кг
- ребра - 152 грн/кг
При цьому в березні вони коштували 238 грн/кг і 144 грн/кг відповідно.
- Курятина
Це єдиний вид м'яса, який залишився майже на тому самому рівні. Принаймні подорожчання не є дуже суттєвим.
- стегно - 108 грн/кг
- гомілка - 80 грн/кг
- філе - 142 грн/кг
Чому м'ясо подорожчало
Як повідомляли у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки", обсяги виробництва продукції тваринництва знизяться на 2,2% у 2023 році.
Це означає, що ймовірно знизяться темпи вирощування свиней та великої рогатої худоби - майже на 12%. Проте виробництво свинини, яєць та молока залишиться на колишньому рівні.
Крім того, особливе здорожчання свинини може бути пов'язаним із сезонним підвищенням попиту.
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