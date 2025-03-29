Україна переходить на літній час: куди крутити стрілки годинника

У ніч із суботи на неділю українці традиційно переходять на літній час. Це означає, що стрілки годинників потрібно перевести на одну годину вперед. Чому ми досі переводимо час, як це впливає на організм та що радять експерти?

Коли потрібно перевести годинник, в яку сторону крутити стрілки та як адаптуватися в перші дні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Коли і як переводити годинники?

В Україні перехід на літній час відбувається в останню неділю березня. У 2025 році це станеться в ніч з 29 на 30 березня.

О 3:00 годині ранку стрілки потрібно перевести на одну годину вперед - тобто на 4:00. Це означає, що спати ми будемо на годину менше.

Як переводять годинники

Сучасні гаджети та техніка зараз автоматично переводить стрілки на одну годину вперед - самостійно.

Вручну доведеться перевести наручний механічний годинник, будильники або прилади, які не підключені до мережі.

Щоб не забути про переведення годинника, можна встановити нагадування на смартфоні. Особливо, якщо у вас на 30 березня заплановані поїздки та важливі зустрічі.

Транспорт ходитиме вже за літнім часом, і часто через це в перший день після переведення годинника виникає плутанина.

Механічні годинники доведеться переводити вручну (фото: pixabay.com)

Чому ми досі переводимо час?

Переведення годинників запровадили для ефективнішого використання світлового дня та економії електроенергії. В Україні ця практика діє з 1981 року, а на законодавчому рівні її закріпили у 1996 році. Попри дискусії про скасування переведення часу, остаточне рішення досі не ухвалене.

Як переведення часу впливає на організм?

Експерти стверджують, що зміна режиму може спричинити тимчасове погіршення самопочуття: порушення сну, підвищену втому, зниження концентрації.

Особливо це стосується людей із серцево-судинними захворюваннями. Лікарі радять за кілька днів до переведення часу змінювати графік сну, лягати раніше та уникати стресів.

"Переведення годинників впливає на біологічні ритми людини. Зміни в режимі можуть викликати дратівливість, безсоння та навіть підвищення ризику серцевих нападів у чутливих людей. Найкращий спосіб адаптуватися - поступово зміщувати час сну й пробудження за кілька днів до переведення годинників", пояснює сомнолог, доктор Ольга Савченко. Намагайтеся не перенавантажувати організм в перші дні після переведення годинників (фото: pixabay.com)

Як адаптуватися в перший день після переведення годинника?

Прокинутися в один і той самий час. Навіть якщо ви відчуваєте втому, уникайте довгого сну вдень - це може лише ускладнити адаптацію.

Випити склянку води одразу після пробудження, щоб допомогти організму прокинутися.

Вийти на свіже повітря. Прогулянка на сонці зранку допоможе налаштувати біологічний годинник.

Не перевантажувати себе в перший день та перший тиждень. Уникайте важких фізичних та розумових навантажень.

Лягти спати в новий час, а не за звичним графіком. Навіть якщо ви не хочете спати, дотримуйтеся нового розкладу.

Цікаві факти:

Як люди сприймають зміну часу. За результатами дослідження, проведеного у 2022 році, понад 60% українців висловили бажання скасувати переведення часу. Більшість із них стверджує, що це викликає дискомфорт, особливо в перші дні після зміни часу.

Вплив на здоров'я. Враховуючи, що перехід на літній час супроводжується порушеннями сну, соціологічні дослідження показують, що кількість хворих на грип у перші тижні після зміни часу зростає на 5-10%.

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