Що буде, якщо не перевести годинник на літній час? Наслідки, про які ніхто не замислюється

Щороку у березні багато країн переходять на літній час, переводячи годинник на годину вперед. Але що буде, якщо цього не зробити? Науковці попереджають: відмова від переведення стрілок може спричинити проблеми зі здоров’ям, продуктивністю та навіть безпекою. Розбираємось, чим загрожує ігнорування літнього часу.

Які можуть бути наслідки, якщо не перевести годинник в березні на літній час, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що буде, якщо не перевести годинник на літній час

Перехід на літній час спрямований на оптимізацію світлового дня. Зараз вже зрозуміло, що ніякої економії електроенергії насправді не відбувається, але є й інші причини. Якщо залишити "зимовий" час, організм, технічні системи та навіть графіки роботи можуть дати збій.

Порушення біоритмів

За словами професора Стенфордського університету Вільяма Д. Коулмана, скасування переведення годинників на літній час може порушити циркадні ритми. Людина буде прокидатися й засинати не вчасно, що може призвести до хронічної втоми та проблем зі сном.

Тільки уявіть собі, що ви прокидаєтеся в 4-5 ранку, бо вже світанок, а засинати починаєте о 8 вечора, бо вже дуже втомилися.

Зниження продуктивності

Дослідження American Psychological Association показують, що невідповідність графіків зі світловим днем знижує концентрацію та працездатність. Це особливо критично для працівників офісів та шкіл.

Проблеми з безпекою

Порушення синхронізації з транспортними графіками можуть призводити до збоїв на залізничному, авіа та автомобільному транспорті. Наукове дослідження National Sleep Foundation показало, що це призводить до підвищення кількості ДТП.

Збої в роботі техніки

Частина автоматизованих систем та серверів працює за сезонним графіком. Відмова від літнього часу може спричинити помилки в роботі програмного забезпечення, розкладів та банківських операцій.

Погіршення психоемоційного стану

Через відмову від літнього часу люди почнуть частіше відчувати пригнічений настрій, апатію та депресію. У багатьох такий стан, як буває пізньої осені або взимку, буде тривати майже цілий рік.

"Наш мозок чутливий до кількості денного світла. Залишаючись на зимовому часі, ви ризикуєте отримати більше темряви ввечері, що може сприяти депресивним настроям", - пояснює нейробіолог Сара Бланш із Гарвардської медичної школи.

Що кажуть науковці про відмову від літнього часу

Деякі дослідники, як-от доктор Рут Оуенс із University College London, вважають, що відмова від переведення годинників може бути корисною для певних регіонів із постійною нестачею світла взимку. Однак у ширших масштабах це створює більше проблем, ніж вирішує.

Доктор Джеймс Уіттакер із Центру дослідження сну при University of Oxford додає: "Порушення синхронізації зі світловим днем навіть на годину збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань".

"Відмова від сезонного переведення часу без відповідних змін у робочих графіках може погіршити якість сну та загальне самопочуття населення", - вважає професор Ліза Келлі з Каліфорнійського університету в Берклі.

Професор Марк Лауренс із Європейського центру хронобіології підкреслює, що літній час допомагає краще синхронізувати активність людей із природним світловим ритмом. Його скасування без комплексного аналізу наслідків є ризикованим кроком.

"Наші дослідження показують, що незмінний зимовий час пов’язаний із вищими рівнями депресії та тривожності восени та взимку", - сказала доктор Кетрін Вілсон з Гарвардської школи громадського здоров'я.

Не перевести годинник - це не просто забути змінити стрілки. Це ризик порушити біоритми людини, потрапити в аварійну ситуацію або втратити ефективність на роботі.

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