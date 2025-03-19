Забудьте слово "вибачаюся". А вы умеете правильно и красиво извиниться на украинском?

Извиниться за невежливое поведение, ошибку или еще что-то - всегда уместно. Но умеем ли мы это делать правильно? Часто мы слышим "вибачаюся", но мало кто знает, что это неправильный вариант.

Как красиво просить прощения на украинском, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram языковеда Марии Словолюб.

Когда человек хочет извиниться, он чаще всего использует слово "вибачаюсь". Но правильно ли это? По словам языковеда Марии Словолюб, такое выражение является ошибочным и не соответствует нормам украинского языка.

"Многие говорят "вибачаюся", не задумываясь, что это грамматически неправильно. Постфикс "-ся" означает, что действие направлено на себя, то есть вы сами себя извиняете, а не просите прощения у другого человека. Поэтому это выражение является языковой ошибкой", - объясняет языковед.

Как же тогда правильно извиниться? Существует несколько грамотных вариантов, которые звучат естественно и уместно в разных ситуациях:

Вибачте

Винен, вибачте мені

Перепрошую

Вона перепрошує за помилку

Прошу вибачення

Прошу вибачення, я не хотіла, щоб так вийшло

Даруйте

Даруйте, я випадково

Пробачте

Пробачте, так не мало статися

"Слова "даруйте" и "пробачте" стоит включить в собственный лексикон, ведь они менее банальны. Например, если вы случайно кого-то задели, не стоит говорить "вибачте", лучше сказать "даруйте - даруйте, я нехотячи" или "пробачте, я не помітив цього". Лелейте язык, даже когда извиняетесь", - отмечает Мария Словолюб.

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