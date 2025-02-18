Забудьте про набряки та втому: як "розбудити" лімфатичну систему

Лімфатична система - це невидимий, але надзвичайно важливий "механізм", від якого залежить наше здоров'я та зовнішність. Вона виконує роль своєрідної "каналізації", виводячи з організму бактерії, віруси, токсини, алергени та зайву воду. Проте, застій лімфи може призвести до серйозних проблем, отруюючи організм зсередини та викликаючи неприємні симптоми.

Як налагодити роботу лімфатичної системи, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Юрія Попка у Facebook.

Як розпізнати застій лімфи?

Ось кілька тривожних сигналів, які можуть свідчити про порушення роботи лімфатичної системи:

Зранку ви можете спостерігати набряки обличчя, мішки під очима, опухлі ноги та пальці.

У вас можуть бути проблеми зі шкірою - висипання, зморшки, дряблість шкіри можуть бути наслідком застою лімфи.

Також можуть бути збільшені лімфовузли. Збільшення лімфовузлів під пахвами, в паху, на шиї або за вухами свідчить про запальний процес в організмі.

Підвищене потовиділення та неприємний запах

Застій лімфи може призвести до посиленого потовиділення та появи неприємного запаху тіла.

Зайва вага та целюліт

Хоча зайва вага часто є наслідком переїдання, у деяких випадках вона може бути пов'язана з порушенням циркуляції лімфи. Те ж саме стосується і целюліту, який часто супроводжується набряками та застоєм лімфи.

Хто в групі ризику?

Застій лімфи може виникнути у людей, які ведуть малорухливий спосіб життя, мають сидячу роботу, мало ходять та не займаються спортом. Також в групі ризику знаходяться любителі солодкого, копченого, ковбас та інших напівфабрикатів, які містять багато консервантів, підсилювачів смаку та інших шкідливих речовин.

Люди, які переїдають (навіть корисну їжу), також можуть страждати від проблем з лімфою, адже ожиріння часто призводить до порушення кровообігу та роботи лімфатичної системи.

Як покращити роботу лімфи?

На щастя, існують способи покращити роботу лімфатичної системи та запобігти розвитку серйозних проблем. Ось кілька простих, але ефективних порад:

Більше рухайтесь

Почніть з малого - ходіть пішки мінімум 10 000 кроків на день. Регулярна фізична активність стимулює скорочення м'язів, що сприяє циркуляції лімфи.

Пийте достатньо води

Чиста вода - запорука здоров'я всього організму, і лімфатична система не є винятком. Норма води для кожної людини індивідуальна та залежить від багатьох факторів, таких як вага, рівень фізичної активності та кліматичні умови. Орієнтуйтесь на відчуття спраги та колір сечі - вона має бути прозорою.

Харчуйтесь правильно

Відмовтеся від шкідливих продуктів, таких як напівфабрикати, фаст-фуд, солодощі та газовані напої. Віддавайте перевагу натуральним та свіжим продуктам, які багаті на вітаміни та мінерали.