Забудьте об отеках и усталости: как "разбудить" лимфатическую систему

Лимфатическая система - это невидимый, но чрезвычайно важный "механизм", от которого зависит наше здоровье и внешность. Она выполняет роль своеобразной "канализации", выводя из организма бактерии, вирусы, токсины, аллергены и лишнюю воду. Однако, застой лимфы может привести к серьезным проблемам, отравляя организм изнутри и вызывая неприятные симптомы.

Как наладить работу лимфатической системы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Юрия Попка в Facebook.

Как распознать застой лимфы?

Вот несколько тревожных сигналов, которые могут свидетельствовать о нарушении работы лимфатической системы:

Утром вы можете наблюдать отеки лица, мешки под глазами, опухшие ноги и пальцы.

У вас могут быть проблемы с кожей - высыпания, морщины, дряблость кожи могут быть следствием застоя лимфы.

Также могут быть увеличены лимфоузлы. Увеличение лимфоузлов под мышками, в паху, на шее или за ушами свидетельствует о воспалительном процессе в организме.

Повышенное потоотделение и неприятный запах

Застой лимфы может привести к усиленному потоотделению и появлению неприятного запаха тела.

Лишний вес и целлюлит

Хотя лишний вес часто является следствием переедания, в некоторых случаях он может быть связан с нарушением циркуляции лимфы. То же самое касается и целлюлита, который часто сопровождается отеками и застоем лимфы.

Кто в группе риска?

Застой лимфы может возникнуть у людей, которые ведут малоподвижный образ жизни, имеют сидячую работу, мало ходят и не занимаются спортом. Также в группе риска находятся любители сладкого, копченого, колбас и других полуфабрикатов, которые содержат много консервантов, усилителей вкуса и других вредных веществ.

Люди, которые переедают (даже полезную пищу), также могут страдать от проблем с лимфой, ведь ожирение часто приводит к нарушению кровообращения и работы лимфатической системы.

Как улучшить работу лимфы?

К счастью, существуют способы улучшить работу лимфатической системы и предотвратить развитие серьезных проблем. Вот несколько простых, но эффективных советов:

Больше двигайтесь

Начните с малого - ходите пешком минимум 10 000 шагов в день. Регулярная физическая активность стимулирует сокращение мышц, что способствует циркуляции лимфы.

Пейте достаточно воды

Чистая вода - залог здоровья всего организма, и лимфатическая система не является исключением. Норма воды для каждого человека индивидуальна и зависит от многих факторов, таких как вес, уровень физической активности и климатические условия. Ориентируйтесь на ощущение жажды и цвет мочи - она должна быть прозрачной.

Питайтесь правильно

Откажитесь от вредных продуктов, таких как полуфабрикаты, фаст-фуд, сладости и газированные напитки. Отдавайте предпочтение натуральным и свежим продуктам, которые богаты витаминами и минералами.