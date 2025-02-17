Вчені пояснили, чому людина сердиться, коли голодна "як вовк": є три причини
Чи знайоме вам почуття голоду в поєднанні з поганим настроєм? Чому голодна людина сердиться? Психологи з Університету Англії Раскіна дослідили цей зв’язок.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.
Чому голодна людина зла?
Згідно з одним дослідженням, проведеним психологами з Університету Англії Раскін, між голодом та злістю існує зв’язок. Експерти пояснюють, що це виправдано.
"Результати цього дослідження свідчать про те, що відчуття голоду і злості реальні", - каже один із експертів.
Вони додають, що це відчуття настільки реальне, що "голод асоціювався з більшою злістю та дратівливістю та меншим задоволенням у нашій вибірці протягом тритижневого періоду".
Голод через низький рівень цукру в крові
Однією з причин голоду і гніву може бути низький рівень цукру в крові. Одне дослідження вивчало рівень глюкози протягом 21 дня поспіль, який вимірювали щоранку перед сніданком і щовечора перед сном.
Для самоконтролю потрібна енергія, і ця енергія частково забезпечується глюкозою. Глюкоза виробляється з поживних продуктів, які перетворюються на нейромедіатори, які забезпечують енергією процеси в мозку, пояснюють вчені. Дослідники прийшли до висновку, що якщо люди, які сидять на дієті, їдять недостатньо, рівень глюкози у них знизиться. Це може призвести до зменшення енергії для контролю дратівливих реакцій.
Чи впливає гормон щастя на почуття голоду?
Чи почуваєшся ти щасливим після їжі? Виявляється, це пов’язано з серотоніном, гормоном щастя.
"Зниження рівня цукру в крові призводить до зниження рівня енергії, і мозок перестає виробляти серотонін, який підвищує настрій", 0 каже дієтолог Чандні Вадгама.
Експерт пояснює, що цей нейромедіатор відіграє велику роль у стабілізації настрою. Його низький рівень може пояснити, наприклад, нездатність зосередитися на хороших речах у моменти поганого настрою, пов’язаного з голодом.
Як голод впливає на мозок?
У цьому ж дослідженні вчені також звертають увагу на гормон голоду - грелін. Він сигналізує вашому мозку, що вам потрібно поїсти, і таким чином збільшує ваше бажання їсти.
Голод може бути не єдиним способом впливу на емоційні та поведінкові результати; Цілком ймовірно, що фізіологічні та нейронні зміни, що лежать в основі почуття голоду, також викликають негативні емоційні стани, пояснюють дослідники.
Як позбутися відчуття голоду?
Почуття голоду, мабуть, не є те, про що ви повинні обговорювати зі своїм сімейним лікарем, але якщо ви приймаєте певні ліки, маєте захворювання, маєте недостатню вагу або у вас діагностовано недоїдання, майте це на увазі.
"Люди, які страждають метаболічними стресовими факторами, такими як діабет, захворювання підшлункової залози або печінки, а також синдроми надниркової недостатності, особливо схильні до ризику ускладнень або побічних ефектів низького рівня цукру в крові через неадекватну контррегуляторну відповідь", - каже гастроентеролог клініки Клівленда Крістін Лі.
Лікар рекомендує багато спати, пити достатньо води, регулярно займатися спортом і їсти кілька разів невеликими порціями протягом дня або стежити за тим, щоб сніданок, обід і вечеря були ситними та поживними.
Вона також радить уникати шкідливої їжі, яка може спричинити подальше падіння цукру. Натомість вибирайте продукти, багаті поживними речовинами та клітковиною. Також варто мати під рукою корисний перекус, щоб уникнути цього неприємного відчуття.
До речі, названий прихований інгредієнт у продуктах "без цукру", який може бути отрутою.
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