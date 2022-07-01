Забудьте про кефир: что категорически нельзя делать после солнечных ожогов

Нет сметане и кефире

Использование сметаны и кефира на солнечные ожоги считается самым популярным способом унять боль. Но дерматологи всего мира просто плачут и просят не издеваться над своей кожей.

Любое средство с жирами (кисломолочные продукты, растительное масло, вазелин, глицерин) создают на месте ожогов пленку. Она усложняет циркуляцию воздуха и мешает коже выводить тепло.

Кратковременный эффект от холодного кефира появляется, но потом поднимается температура тела и становится хуже. А бактерии, которые входят в состав таких продуктов, могут еще и спровоцировать инфекцию.

Простые кремы и средства со спиртом

Любой лосьон на спиртовой основе и с ароматизаторами - пересушит кожу. Такой же эффект будет от водки, которую рекомендуют в качестве домашнего средства.

Нельзя использовать и любой обычный крем, который не предназначен для кожи с ожогами. В лучшем случае он будет неэффективен, в худшем - закроет доступ к воздуху, создаст пленку и будет мешать быстрому заживлению.

Единственный вариант - после ожоговые средства с пантенолом и витамином Е в составе.

Кубики льда на кожу

Нельзя протирать обожженную кожу кубиками льда. На 5 минут вам станет легче, но потом опять будет плохо. Холод замедляет кровообращение и регенерацию кожу. Если совсем тяжко - можно постоять 10-15 минут под прохладным (но не холодным!) душем.

А чтобы облегчить свое состояние, заварите травяной чай с ромашкой или другими успокаивающими травами, остудите, нанесите на бинт и приложите к пылающей коже. Можно использовать для компресса мякоть алоэ.

Нельзя мало пить воды

После получения ожогов организм нуждается в большом количестве жидкости. Кофе, газированные воды, чай и фруктовые соки не подходят - они выводят влагу из организма.

А первые дни после ожогов нужно пить больше обычной воды - до 3 л в сутки. Обычной чистой воды. Можно еще пить молоко, в нем содержится натрий, который задерживает выход воды из организма.

Также воздержитесь от продуктов с высоким уровнем сахара и соли, особенно консерваций. Не стоит налегать на выпечку и различные снеки. Добавьте в рацион огурцы, гранаты и помидоры.

Забудьте о мочалках

После получения солнечных ожогов выбор средств для душа должен быть очень тщательный. Придется забыть на некоторые время о пилингах и скрабах. Не стоит использовать также соль для ванны. И ни в коем случае не тереть кожу мочалками.

Воздержитесь от бритвы и использования щелочного мыла. А после приема водных процедур не растирайтесь полотенцем, а аккуратно промокните все тело.

Нельзя прокалывать волдыри

Так вы быстро занесете в рану микробы и инфекции. Заживать такой ожог будет намного дольше, а риск получить дополнительные проблемы будет выше. Если вы прокололи волдырь случайно, то обработайте хлоргексидином и закройте рану бинтом.

Воздержитесь от обдирания кожи

Когда кожа начинает облезать, то руки так и тянуться ухватить за кусочек подсохшей кожи и потянуть. Но делать это очень опасно - можно вместе с мертвым эпидермисом зацепить живую кожу и занести микробы в микрораны. А еще могут остаться рубцы.