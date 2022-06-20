Педиатр рассказала, как уберечь ребенка от солнечного ожога и теплового удара
Летом растет опасность солнечных и тепловых ударов, которые могут быть особенно вредны для маленьких детей. В чем разница между этими состояниями и как их не допустить?
Педиатр Татьяна Бойко поделилась в Instagram простыми советами, которые помогут не допустить развития таких состояний у ребенка.
Солнечный удар возникает, если некоторое время находиться под действием прямых солнечных лучей.
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Тепловой удар развивается вследствие длительного воздействия высоких температур. Например, в закрытой машине без кондиционера или плотно закрытой коляске.
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Очень часто родители, которые пытаются защитить ребенка от солнечных лучей, подвергают его тепловому удару. Например, коляска, закрытая капюшоном, а сверху пеленкой - гарантированно приведет к перегреву малютки в ней при температуре на улице выше 22.
Как предупредить солнечный или тепловой удар:
- Старайтесь избегать прямого воздействия солнечных лучей.
- Выбирайте оптимальный вариант прогулки: до 11:00 и после 16:00, максимальная температура воздуха 25-27 градусов.
- Не закрывайте коляску плотно.
- Обеспечьте циркуляцию свежего воздуха.
- Надевайте головной убор.
- Пользуйтесь зонтиком.
- Отдавайте предпочтение комфортной одежде из легких натуральных тканей, свободного кроя, светлых цветов.
- Организуйте достаточный питьевой режим для детей: 0-6 месяцев ГВ/ИВ, 6 месяцев и старше - ГВ/ИВ + вода
- Не бойтесь применения кондиционеров и вентиляторов.
- Используйте термальную воду наружно, распыляя ее на лицо и тельце ребенка.
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