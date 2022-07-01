Забудьте про кефір: що категорично не можна робити після сонячних опіків

Ні сметані та кефіру

Використання сметани та кефіру на сонячні опіки вважається найпопулярнішим способом вгамувати біль. Але дерматологи всього світу просто плачуть і просять не знущатися зі своєї шкіри.

Будь-який засіб з жирами (кисломолочні продукти, рослинна олія, вазелін, гліцерин) створюють на місці опіків плівку. Вона ускладнює циркуляцію повітря і заважає шкірі виводити тепло.

Короткочасний ефект від холодного кефіру з'являється, але потім піднімається температура тіла і стає гірше. А бактерії, які входять до складу таких продуктів, можуть ще й спровокувати інфекцію.

Прості креми та засоби зі спиртом

Будь-який лосьйон на спиртовій основі й з ароматизаторами - пересушить шкіру. Такий же ефект буде від горілки, яку рекомендують як домашній засіб.

Не можна використовувати й будь-який звичайний крем, який не призначений для шкіри з опіками. У кращому випадку він буде неефективний, в гіршому - закриє доступ до повітря, створить плівку і буде заважати швидкому загоєнню.

Єдиний варіант - після опікові засоби з пантенолом і вітаміном Е в складі.

Кубики льоду на шкіру

Не можна протирати обпалену шкіру кубиками льоду. На 5 хвилин вам стане легше, але потім знову буде погано. Холод уповільнює кровообіг і регенерацію шкіри. Якщо зовсім тяжко - можна постояти 10-15 хвилин під прохолодним (але не холодним!) душ.

А щоб полегшити свій стан, заваріть трав'яний чай з ромашкою або іншими заспокійливими травами, остудіть, нанесіть на бинт і прикладіть до палаючої шкіри. Можна використовувати для компресу м'якоть алое.

Не можна мало пити води

Після отримання опіків організм потребує великої кількості рідини. Кава, газовані води, чай і фруктові соки не підходять - вони виводять вологу з організму.

А перші дні після опіків потрібно пити більше звичайної води - до 3 л на добу. Звичайної чистої води. Можна ще пити молоко, в ньому міститься натрій, який затримує вихід води з організму.

Також утримайтеся від продуктів з високим рівнем цукру і солі, особливо консервацій. Не варто налягати на випічку і різні снеки. Додайте в раціон огірки, гранати та помідори.

Забудьте про мочалки

Після отримання сонячних опіків вибір засобів для душу повинен бути дуже ретельний. Доведеться забути на деякий час про пілінги та скраби. Не варто використовувати також сіль для ванни. І ні в якому разі не терти шкіру мочалками.

Утримайтеся від бритви та використання лужного мила. А після прийому водних процедур не розтирайтеся рушником, а акуратно промокніть все тіло.

Не можна проколювати пухирі

Так ви швидко занесете в рану мікроби та інфекції. Гоїтися такий опік буде набагато довше, а ризик отримати додаткові проблеми буде вище. Якщо ви прокололи пухир випадково, то обробіть хлоргексидином і закрийте рану бинтом.

Утримайтеся від обдирання шкіри

Коли шкіра починає облазити, то руки так і тягнутися схопити за шматочок підсохлої шкіри та потягнути. Але робити це дуже небезпечно - можна разом з мертвим епідермісом зачепити живу шкіру і занести мікроби в мікрорани. А ще можуть залишитися рубці.