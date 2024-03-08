"Забудьте про державні пенсії". Економіст висловився про виплати в Україні після війни

В Україні триває підвищення пенсій, у результаті чого середній розмір виплат зросте до 5 717 гривень. Проте розмови про те, що в майбутньому пенсійні виплати можуть скасувати, все одно виникають. Зокрема, економіст Павло Шеремета закликає українців перейти на самостійне фінансування пенсії.

Що буде з пенсіями після війни

За словами Павла Шеремети, становище пенсійних виплат залежить від того, скільки українців повернеться відразу після завершення війни, адже це наповнення і державного бюджету, і пенсійного фонду.

Наразі в Україні спостерігається старіння нації.

"На одного пенсіонера не вистачає людей, що працюють. Це за нинішньої солідарної пенсійної системи. Взагалі ця система застаріла, як залишок радянського союзу. Давно потрібно було зробити те, що зробили наші сусіди - індивідуальну пенсійну систему, тобто коли ти заощаджуєш собі на пенсію", - наголошує економіст.

Він додає, що за нинішньої системи, перспективи отримувати пенсію для людей, які наближаються до цього, примарні.

"Я рекомендую українцям якнайшвидше перейти до планування власної пенсії. Хоча мені важко уявити, що пенсії не виплачуються. Але ця пенсія нам не сподобається, як і сьогодні вона не подобається пенсіонерам", - закликає Шеремета.

Держава нічого не винна?

Експерт каже, що на сьогодні більшість українців працює в приватному секторі економіки. Однак попри це майже всі громадяни очікують на допомогу від держави.

"Час змінився. Держава не повинна нести цю відповідальність. Мене критикують за те, що я це кажу, але ж я не є держава. Вона може вирішити, що буде нести цю відповідальність. Просто я знаю дещо про стан фінансів в Україні", - розповідає економіст.

На його думку, усім варто мати власні заощадження.

"Я кажу й собі, і нашим читачам, особливо молодим: забудьте про державні пенсії. Якщо я пів року пропрацював в уряді, а решту часу - в приватній економіці, то що мені винна держава? Ти все життя працював у приватному секторі, де твої заощадження?" - переконаний Павло.