Українцям з березня нарахують додаткові виплати: кого стосується

З 1 березня українцям буде проведено перерахунок страхових виплат, зокрема, державної допомоги, що виплачується на підставі нещасних випадків на виробництвах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ПФУ.

Що треба знати про страхові виплати

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України №185 від 23 лютого 2024 року "Про індексацію пенсійних та страхових виплат і додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш уразливих верств населення 2024 року", розмір коефіцієнта для перерахунку становитиме 1,0796.

Це означає, що виплати постраждалим від нещасних випадків та особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого, будуть проіндексовані на 7,96%. Перерахунок враховуватиме зростання споживчих цін і середньої заробітної плати (доходу) в Україні.

Максимальний розмір збільшення за результатами індексації - 1 500 грн.



Перерахування проводиться в межах максимального розміру щомісячної страхової виплати, що становить чотири мінімальні заробітні плати (7 100 грн х 4 = 28 400 грн).

Для довідки

У разі смерті потерпілого право на одержання щомісячних страхових виплат мають непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина померлого, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після його смерті.