"Забудьте о государственных пенсиях". Экономист высказался о выплатах в Украине после войны

В Украине продолжается повышение пенсий, в результате чего средний размер выплат вырастет до 5 717 гривен. Однако разговоры о том, что в будущем пенсионные выплаты могут отменить, все равно возникают. В частности экономист Павел Шеремета призывает украинцев перейти на самостоятельное финансирование пенсии.

Что будет с пенсиями после войны

По словам Павла Шереметы, положение пенсионных выплат зависит от того, сколько украинцев вернется сразу после завершения войны, ведь это наполнение и государственного бюджета, и пенсионного фонда.

В настоящее время в Украине наблюдается старение нации.

"На одного пенсионера не хватает работающих людей. Это при нынешней солидарной пенсионной системе. Вообще эта система устарела, как остаток советского союза. Давно нужно было сделать то, что сделали наши соседи - индивидуальную пенсионную систему, то есть когда ты откладываешь себе на пенсию", - подчеркивает экономист.

Он добавляет, что при нынешней системе перспективы получать пенсию для приближающихся к этому людей призрачны.

"Я рекомендую украинцам как можно быстрее перейти к планированию собственной пенсии. Хотя мне сложно представить, что пенсии не выплачиваются. Но эта пенсия нам не понравится, как и сегодня она не нравится пенсионерам", - призывает Шеремета.

Государство ничего не должно?

Эксперт говорит, что сегодня большинство украинцев работает в частном секторе экономики. Однако несмотря на это почти все граждане ожидают помощи от государства.

"Время изменилось. Государство не должно нести эту ответственность. Меня критикуют за то, что я это говорю, но ведь я не государство. Оно может решить, что будет нести эту ответственность. Просто я знаю кое-что о состоянии финансов в Украине", - рассказывает экономист.

По его мнению, всем следует иметь собственные сбережения.

"Я говорю и себе, и нашим читателям, особенно молодым: забудьте о государственных пенсиях. Если я пол года проработал в правительстве, а остальное время - в частной экономике, то что мне должно государство? Ты всю жизнь работал в частном секторе, где твои сбережения?" - убежден Павел.