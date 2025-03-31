Забудьте про банани. Названо найкращу їжу після тренування

Що їсти після тренувань?

Швидкий і смачний варіант - це яєчня, яка не тільки багата білком, але й може бути приготована швидко. Ця універсальна їжа дозволить вам насититися, не витрачаючи багато часу.

Для початку вам знадобляться основні інгредієнти: яйця, трохи оливкової олії, сіль і перець за смаком. Ви можете додати інші інгредієнти відповідно до ваших уподобань, наприклад свіжий шпинат, помідори черрі, гриби або сир.

Як приготувати яйця?

Розігрійте сковороду на середньому вогні і додайте олію. Тим часом збийте яйця в миску і приправте сіллю і перцем. Коли сковорода розігріється, додайте вибрані вами додаткові інгредієнти та смажте кілька хвилин до готовності. Потім вилийте збиті яйця в сковороду і обережно перемішайте лопаткою до готовності, яка вам подобається.

Менш ніж за 15 хвилин у вас буде готова смачна яєчня. У цій страві не тільки багато білка завдяки яйцям, але ви також можете збільшити його вміст, додавши такі інгредієнти, як подрібнена курка або тофу, якщо ви шукаєте вегетаріанські страви.

Подавайте яєчню зі скибочкою цільнозернового хліба або з кіноа, щоб отримати корисні вуглеводи, щоб доповнити їжу після тренування.

За допомогою цього швидкого та поживного рецепту ви можете дати своєму тілу те, що йому потрібно для відновлення після тренування.

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