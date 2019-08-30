Не забудем: в сети рассказали о погибшем на фронте молодом морпехе (фото)

На Донбассе погиб украинский морпех (Фото: коллаж РБК-Украина)

Морпех Сергей Савинов погиб на фронте от пули вражеского снайпера

На Донбассе погиб боец ВСУ, морской пехотинец, младший сержант Сергей Савинов. Трагедия случилась в зоне проведения ООС около Водяного 30 августа около девяти часов утра. Жизнь воина оборвала пуля вражеского снайпера. Об этом сообщили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского на странице в Facebook.

Как рассказали побратимы Сергея, военнослужащий получил несовместимое с жизнью ранение.

"Вражеская российская пуля унесла жизни морпеха, который защищал целостность и суверенитет, мир и покой в домах украинского народа", - говорится в сообщении.

Морпех Сергей Савинов (Фото: facebook.com)

Командование и вся боевая семья морских пехотинцев выражает искренние соболезнования родным погибшего героя, добавили в бригаде.

Сергей Васильевич Савинов был единственным сыном у матери.

Младший сержант 36 обмп Сергей Савинов (Фото: facebook.com)

Морпех родом из села Марьевка Баштанского района под Николаевом.

Пользователи сети скорбят о погибшем молодом воине и выражают глубокие соболезнования его близким и родным, а также благодарят за мужество на передовой.

Физически больно читать.

Светлая память;

Пусть покоится с Богом;

Господи, останови эту беспощадную войну. Вечная память Герою!

Просто сердце разрывается от боли...

Вечная память... Соболезнования родным и побратимам...

Не забудем, спасибо...

Вечная память Герою Морской пехоты Украины.

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Как сообщалось ранее, 25 августа на Донбассе погибли бойцы ВСУ офицер, командир взвода батальона "Айдар" Тихон Курбатов с позывным "Тихон" и морской пехотинец Виталий Собко из 35 ОМБР. В сети рассказали о воинах и при каких обстаятельствах на фронте оборвались их жизни.

Также мы писали о том, что 22 августа один из защитников Украины Игорь Терехов умер от сердечной недостаточности. 36-летний военный был командиром, который пошел воевать на Донбасс добровольно.

Напомним, недавно на Донбассе от обстрела погиб воин ВСУ Константин Гаврик. Погибший был родом из Токмака Запорожской области и служил в 72-й отдельной механизированной бригаде.