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Не забудем: в сети рассказали о погибшем на фронте молодом морпехе (фото)

STYLERВойна    30.08.2019 - 14:52
Не забудем: в сети рассказали о погибшем на фронте молодом морпехе (фото)
На Донбассе погиб украинский морпех (Фото: коллаж РБК-Украина)

Морпех Сергей  Савинов погиб на фронте от пули вражеского снайпера

На Донбассе погиб боец ВСУ, морской пехотинец, младший сержант Сергей Савинов. Трагедия случилась в зоне проведения ООС около Водяного 30 августа около девяти часов утра. Жизнь воина оборвала пуля вражеского снайпера. Об этом сообщили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского на странице в Facebook.

Как рассказали побратимы Сергея, военнослужащий получил несовместимое с жизнью ранение.

"Вражеская российская пуля унесла жизни морпеха, который защищал целостность и суверенитет, мир и покой в домах украинского народа", - говорится в сообщении.

Не забудем: в сети рассказали о погибшем на фронте молодом морпехе (фото)

Морпех Сергей Савинов (Фото: facebook.com)

Командование и вся боевая семья морских пехотинцев выражает искренние соболезнования родным погибшего героя, добавили в бригаде.

Сергей Васильевич Савинов был единственным сыном у матери.

Не забудем: в сети рассказали о погибшем на фронте молодом морпехе (фото)

Младший сержант 36 обмп Сергей Савинов (Фото: facebook.com)

Морпех родом из села Марьевка Баштанского района под Николаевом.

Пользователи сети скорбят о погибшем молодом воине и выражают глубокие соболезнования его близким и родным, а также благодарят за мужество на передовой.

  • Физически больно читать.
  • Светлая память;
  • Пусть покоится с Богом;
  • Господи, останови эту беспощадную войну. Вечная память Герою!
  • Просто сердце разрывается от боли...
  • Вечная память... Соболезнования родным и побратимам...
  • Не забудем, спасибо...
  • Вечная память Герою Морской пехоты Украины.

Не забудем: в сети рассказали о погибшем на фронте молодом морпехе (фото)

Не забудем: в сети рассказали о погибшем на фронте молодом морпехе (фото)

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Как сообщалось ранее, 25 августа на Донбассе погибли бойцы ВСУ офицер, командир взвода батальона "Айдар" Тихон Курбатов с позывным "Тихон" и морской пехотинец Виталий Собко из 35 ОМБР. В сети рассказали о воинах и при каких обстаятельствах на фронте оборвались их жизни.

Также мы писали о том, что 22 августа один из защитников Украины Игорь Терехов умер от сердечной недостаточности. 36-летний военный был командиром, который пошел воевать на Донбасс добровольно.

Напомним, недавно на Донбассе от обстрела погиб воин ВСУ Константин Гаврик. Погибший был родом из Токмака Запорожской области и служил в 72-й отдельной механизированной бригаде.

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Новости Украины Донбасспогибливоенныеморпех
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