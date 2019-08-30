Не забудемо: в мережі розповіли про загиблого на фронті молодого морпіха (фото)

На Донбасі загинув український військовий (Фото: колаж РБК-Україна)

Морпіх Сергій Савінов загинув на фронті від кулі ворожого снайпера

На Донбасі загинув боєць ЗСУ, морський піхотинець, молодший сержант Сергій Савінов. Трагедія сталася в зоні проведення ООС близько Водяного 30 серпня близько дев'ятої години ранку. Життя воїна обірвала куля ворожого снайпера. Про це повідомили в 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського на сторінці в Facebook.

Як розповіли побратими Сергія, військовослужбовець отримав несумісні з життям поранення.

"Ворожа російська куля забрала життя морпіха, який захищав цілісність і суверенітет, мир і спокій у домівках українського народу", - йдеться в повідомленні.

Морпіх Сергій Савінов (Фото: facebook.com)

Командування і вся бойова родина морських піхотинців висловлює щирі співчуття рідним загиблого героя, додали в бригаді.

Сергій Васильович Савінов був єдиним сином у матері.

Молодший сержант 36 обмп Сергій Савінов (Фото: facebook.com)

Морпіх родом із села Мар'ївка Баштанського району під Миколаєвом.

Користувачі мережі сумують через загибель молодого воїна і висловлюють глибокі співчуття його близьким та рідним, а також дякують за мужність на передовій.

Фізично боляче читати.

Світла пам'ять;

Нехай спочиває з Богом;

Господи, зупини цю нещадну війну. Вічна пам'ять Герою!

Просто серце розривається від болю...

Вічна пам'ять... Співчуття рідним і побратимів...

Не забудемо, спасибі...

Вічна пам'ять Герою Морської піхоти України.

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, 25 серпня на Донбасі загинули бійці ЗСУ офіцер, командир взводу батальйону "Айдар" Тихон Курбатов з позивним "Тихон" і морський піхотинець Віталій Собко з 35 ОМБР. У мережі розповіли про воїнів і за яких обставин на фронті обірвалися їх життя.

Також ми писали про те, що 22 серпня один із захисників України Ігор Терехов помер від серцевої недостатності. 36-річний військовий був командиром, який пішов воювати на Донбас добровільно.

Нагадаємо, нещодавно на Донбасі від обстрілу загинув воїн ЗСУ Костянтин Гаврик. Загиблий був родом з Токмака Запорізької області та служив у 72-й окремій механізованій бригаді.