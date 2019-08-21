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На Небесах нужны лучшие: умер известный украинский волонтер и воин (фото)

STYLERЖизнь    21.08.2019 - 08:27
На Небесах нужны лучшие: умер известный украинский волонтер и воин (фото)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Игоря Титоренко похоронят на Байковом кладбище

Умер известный волонтер Игорь Титоренко (Антип Петрович), который изготавливал камуфляжи и маскировки для вооружения и техники для украинских защитников на Донбассе. В сети сообщили, что сердце 41-летнего воина, поисковика и реконструктора остановилось 17 августа.

Похороны состоятся сегодня, 21 августа, на Байковом кладбище в Киеве.

Как рассказала волонтер и коллега Титоренко Julia Aquarius, он делал очень много для фронта и был очень скромным, говорится в сообщении благотворительного фонда "Повернись живим" на странице в Facebook.

"Сделанный тобой камуфляж спас не одну жизнь. Как же "Секта трех цветов" теперь?.. Таким неправильным и тяжелым кажется писать о тебе в прошедшем времени", – написала она.

На Небесах нужны лучшие: умер известный украинский волонтер и воин (фото)

Фото: Игорь Титоренко (Антип Петрович) (Фото: facebook.com/backandalive)

"Ты был многогранным, эрудированным, с прекрасным, на грани фола, чувством юмора. Ты обладал энциклопедическими знаниями об оружии, военном деле, мог всегда дать совет", - рассказала волонтерка.

Также она опубликовала номер карточки для всех, кто хочет помочь родственникам Антипа со всем необходимым: 5168 7551 0184 4310, Титоренко Дмитрий.

Фото: Игорь Титоренко (Антип Петрович) (Фото: facebook.com/glymov)

Пользователи сети скорбят о кончине известного волонтера, благодарят его за ту огромную поддержку, какую он оказывал воинам на передовой, а также выражают соболезнования родным и близким героя.

  • Вечная память! Низкий поклон родителям и искренние соболезнования родным и близким людям.
  • Царство небесное и вечная память хорошему человеку. Искренние соболезнования родным и близким.
  • Пусть земля будет пухом настоящему патриоту и замечательному человеку! Вечная и светлая память тебе человек с большой буквы! Соболезную родным.
  • Нет никаких слов что бы передать утрату наших Героев. Вечная память.
  • Царство Небесное Светлая память на века! Героям Слава! Низко склоняю голову... Искренние соболезнования родным. Очень жаль ушедшего в вечность так рано...
  • Пусть останется Игорь в памяти людей, которые его знали, вечно живым и молодым. Надеюсь придет время, когда имена всих погибших за свободную и независимую Украину будут священными для украинцев. Пусть сгинет наш враг!
  • Господь забирает лучших, больно, но видимо и на Небесах нужны лучшие. Слава Герою! Герои не умирают, они просто уходят на небеса!

На Небесах нужны лучшие: умер известный украинский волонтер и воин (фото)

На Небесах нужны лучшие: умер известный украинский волонтер и воин (фото)

На Небесах нужны лучшие: умер известный украинский волонтер и воин (фото)

На Небесах нужны лучшие: умер известный украинский волонтер и воин (фото)

На Небесах нужны лучшие: умер известный украинский волонтер и воин (фото)

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Как сообщалось ранее, в июне в Донецкой области в Бахмуте скончался волонтер Сергей Николаенко, который годами занимался культурной деятельностью в родном городе и помогал украинской армии и переселенцам.

Также мы писали о том, что 6 мая в Харькове умер волонтер Максим Курчашов, который не дожил всего четыре дня до своего 46-летния. Мужчина покончил жизнь самоубийством.

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