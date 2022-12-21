"Забрали все": на брата Олі Цибульської відкрили кримінальне провадження

Молодший брат української співачки Олі Цибульської Сергій опинився під слідством через волонтерську діяльність. Співачка сказала, що проблема в законах.

Про це вона розповіла в програмі "Слава+".

Що сталось

За її словами, в подібній ситуації опинилися багато українських волонтерів.

Зокрема, від початку повномасштабної війни Сергій гнав авто для ЗСУ з-за кордону. Однак, зараз проти нього відкрили кримінальне провадження. Його звинуватили в незаконному продажі транспорту, який ввозився для потреб армії.

"У нас закони, які писалися про волонтерство, - їм уже 1300 років. Вони були за тих президентів, які взагалі не думали, що відбувається, тому це кримінальне провадження - воно зараз стосується не тільки мого брата, а й багатьох волонтерів, які буквально позавчора були у Генеральній прокуратурі", - сказала виконавиця.

Оля Цибульська розповіла про брата Сергія (скрін)

Також вона припустила, що Україна не була готова до такої кількості небайдужих людей, які стали волонтерами.

Тому українці, які нагороджені за добрі вчинки від імені президента Володимира Зеленського, зіткнулися з проблемами.

До того через це постраждав і бізнес Сергія. Він мав свій автомобільний салон у Києві.

"Забрали все, забрали особисті речі. Забрали несанкціоновано. Прийшли і віджали. І це ненормально в тій новій Україні, за яку ми боремося. Я не хотіла б публічно гнати на тих людей, які прийшли, бо вони вважаються державною структурою", - додала Оля.

Оля Цибульська з батьками та братом Сергієм (instagram.com/s.tsybulskyy)