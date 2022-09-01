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"Ты из села": Оля Цибульская вспомнила, как ее убеждали в Киеве говорить на русском языке

Новина українською →
Четверг 01 сентября 2022 08:29
"Ты из села": Оля Цибульская вспомнила, как ее убеждали в Киеве говорить на русском языке Фото: Оля Цибульская рассказала, как ее травили за украинский язык (Facebook)
Автор: Людмила Жукова

Певица Оля Цибульская вспомнила, как на заре ее карьеры в Киеве в городе практически все говорили на русском языке, а она на украинском. Также ее называли "выскочкой из села".

Об этом исполнительница упомянула в в интервью Алине Доротюк на Youtube.

Певицу убеждали говорить на русском

По словам Оли, ей девушке из села Ровенской области, поначалу было нелегко. Коллеги и продюсеры убеждали ее перейти на русский язык, чтобы стать популярной. Также она нередко слышала оскорбления в свой адрес, ее называли провинциалкой.

&quot;Ты из села&quot;: Оля Цибульская вспомнила, как ее убеждали в Киеве говорить на русском языкеПевица приехала в столицу из села Ровенской области (фото: Instagram)

"Столица действительно была русскоговорящей. На меня по-особенному смотрели. Я даже в учебном заведении, в эстрадно-цирковом колледже, была чем-то невероятным. "Ой, а эта девочка украиноязычная, она там так щебечет". А я думала: "Что здесь такого?" Для меня в этом не было чего-то необычного", – рассказала артистка.

&quot;Ты из села&quot;: Оля Цибульская вспомнила, как ее убеждали в Киеве говорить на русском языкеОля Цибульская всегда говорила на украинском языке (фото: tochka.net)

В то время ей поставили ультиматум - учить русский и переводить на него свои композиции. Она вспоминает с горечью тот опыт, хотя не послушала никого.

"А тогда мне неоднократно закидывали, что я провинциальная выскочка. "На украинском никто не разговаривает. Ты хочешь попасть на телевиденье? Так учи язык. Ты хочешь, чтобы тебя ротировали? Так пиши модные русскоязычные песни. Это шоу-бизнес, а ты из села, из провинции, ты же говоришь на украинском, ты не понимаешь", - поделилась Оля.

Отношение коллег к певице

Некоторые артисты в то время игнорировали певицу и вели себя неоднозначно по отношению к ней.

"Я помню многих больших и звездных коллег, которые сидели в партере на премии M1 Music Awards и не снимали меня на видео в сторис, потому что мой партнер говорил на русском, а я на украинском. Оно меня правда задевало. Я не понимала, что это такое происходит", – поделилась вокалистка.

Напомним, что Оля Цибульская впервые за 20 лет показала лицо своего мужа.

Также ранее артистка давала советы, которые помогут справиться с апатией во время войны и взять себя в руки.

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Оля Цибульская
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