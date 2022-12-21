"Забрали все": на брата Оли Цыбульской открыли уголовное производство

Младший брат украинской певицы Оли Цыбульской Сергей оказался под следствием из-за волонтерской деятельности. Певица сказала, что проблема в законах.

Об этом она рассказала в программе "Слава+".

Что случилось

По ее словам, в подобной ситуации оказались многие украинские волонтеры.

В частности, с начала полномасштабной войны Сергей гнал авто для ВСУ из-за границы. Однако сейчас против него открыли уголовное производство. Его обвинили в незаконной продаже транспорта, ввозимого для нужд армии.

"У нас законы, которые писались о волонтерстве, - им уже 1300 лет. Они были за тех президентов, которые вообще не думали, что происходит, поэтому это уголовное производство - оно сейчас касается не только моего брата, но и многих волонтеров, которые буквально позавчера были в Генеральной прокуратуре", - сказала исполнительница.

Оля Цыбульская рассказала о брате Сергее (скрин)

Также она предположила, что Украина не была готова к такому количеству неравнодушных людей, которые стали волонтерами.

Поэтому украинцы, награжденные за добрые поступки от имени президента Владимира Зеленского, столкнулись с проблемами.

К тому же пострадал и бизнес Сергея. Он имел свой автомобильный салон в Киеве.

"Забрали все, забрали личные вещи. Забрали несанкционированно. Пришли и отжали. И это ненормально в той новой Украине, за которую мы боремся. Я не хотела бы публично гнать на тех людей, которые пришли, потому что они считаются государственной структурой", - добавила. Оля.

Оля Цыбульская с родителями и братом Сергеем (instagram.com/s.tsybulskyy)