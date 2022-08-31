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Оля Цибульская впервые за 20 лет показала лицо своего мужа: как он выглядит

Новина українською →
Среда 31 августа 2022 15:38
Оля Цибульская впервые за 20 лет показала лицо своего мужа: как он выглядит Оля Цибульская показала лицо своего мужа (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская певица Оля Цибульская более 20 лет находится в отношениях с мужчиной, которая все время тщательно скрывала. Однако, наконец знаменитость решилась показать его лицо.

Видео с мужем она опубликовала на своей странице в Instagram.

За время, пока артистка активно скрывала своего избранника, ей приписывали немало романов. Даже ширились слухи, что сын Оли - Нестор - от украинского певца Дзидзьо.

"Мы вместе уже более 20 лет, но никто не знал его имени и не видел его лица. За долгую карьеру в шоубизнесе мне приписывали многочисленные романы с известными мужчинами, сына от Дзидзьо и даже тайный брак с олигархом", - рассказала знаменитость.

В частности, его зовут Сергеем и история их любви началась еще со школьных лет. Вместе они воспитывают сына Нестора, который у пары родился 6 января 2015 года.

Оля Цибульская впервые за 20 лет показала лицо своего мужа: как он выглядит

Оля Цибульская показала лицо своего мужа (скрин)

В общем, сегодня, 31 августа, у Сергея день рождения.

Также они вместе приняли участие в проекте поддержки бездомных животных.

"С начала полномасштабной войны я уговаривала его наконец выйти из тени, потому что я больше не могла держать никаких секретов от тех, с кем переживаю одно горе и прячусь в бункерах. Он согласился принять участие в проекте в поддержку бездомных животных, пострадавших от войны", - рассказала Оля.

В комментариях звездные коллеги певицы и ее поклонники поздравляют Сергея с днем рождения и радуются, что теперь артистка раскрыла все секреты.

Оля Цибульская впервые за 20 лет показала лицо своего мужа: как он выглядит

Оля Цибульская показала лицо своего мужа (скрин)

Ранее Цибульская рассказывала о своем муже, которого так активно скрывала.

Также артистка давала советы, которые помогут справиться с апатией во время войны и взять себя в руки.

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Оля Цибульская
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