З'являться жовті плями: що не можна використовувати під час прання постільної білизни

Для здорового сну та гарного відпочинку постільна білизна завжди має бути чистою та приємно пахнути. Важливо знати, якими підручними засобами краще відбілювати, щоб не зіпсувати.

Чого не можна робити

Біла постільна білизна - класика, яка потребує правильного догляду. Щоб простирадла, наволочки та підковдри залишалися білими, не можна прати їх з відбілювачем. Цей засіб не позбавить вас плям, а лише викличе пожовтіння тканини.

Зокрема, не варто використовувати для прання постільної білизни хлорний відбілювач. Замість бажаного результату ви ризикуєте зіпсувати речі, тому що хлор може викликати появу жовтих плям.

Використайте соду

Замість відбілювача краще використовувати підручні засоби. Харчова сода і оцет чудово впораються із забрудненнями та відбілять постільний комплект. Завдяки доступним продуктам простирадла будуть свіжими та білими.

Під час прання потрібно додати пів склянки соди в пральний порошок перед завантаженням. Харчова сода посилює мийний засіб, а також допомагає усувати будь-які запахи. Оцет містить відбілювальні властивості та діє як пом’якшувач тканини.

Експерти радять додати пів склянки рідини на початку циклу прання. До того ж завжди можна замочити простирадла й наволочки в оцті та теплій воді перед тим, як помістити їх у пральну машину.

Як часто прати

Більшість людей користується стандартною схемою, змінюючи постільну білизну раз на тиждень влітку і два рази в місяць взимку. Це цілком виправданий алгоритм, оскільки взимку людина менше потіє.

До того ж під час хвороби або особливо спекотної погоди білизну можна міняти частіше.