Ці речі ніколи не кладіть у пральну машину: серйозно пошкодиться і доведеться викликати майстра

Всі люди знають, що прати в машинці речі, які призначені тільки для ручного прання, не можна. Однак, існують і предмети, які люди кидають в машинку, не знаючи про те, що робити це категорично заборонено.

Які речі не можна класти в машину

Якщо у вас є надокучлива звичка кидати щось у пральну машину, це не тільки може пошкодити ці речі, але й сам прилад може вийти з ладу.

Щоб уникнути помилок та забезпечити безперебійну роботу пристрою, ніколи не кладіть:

Монети. Окрім пошкодження барабана, монети можуть розбити скло пральної машини та забити каналізацію;

Одяг, який забруднений легкозаймистими речовинами. Прати одяг, який змочений бензином або спиртом категорично не можна;

Бюстгальтер. Кісточки та інші металеві застібки на бюстгальтерах можуть ослабнути через перемішування та зачепитися за різні частини пральної машини;

Ключі. Якщо ви забули перевірити кишені й ваші ключі опиняться у вашій пральній машині, то вони можуть застрягти в трубах і завдати серйозної шкоди;

Одяг, покритий шерстю домашніх тварин. Шерсть може злипатися та прилипати до стінок барабана та навіть забити труби;

Шкіряні кросівки. Якщо верх ваших кросівок виготовлений зі шкіри, то не періть їх у машині;

Гумові речі. Під час прання в машині речей, які виготовлені з гуми, вони можуть розплавитися через високу температуру:

Ручки. Якщо ручка випадково опиниться у пральній машині, то чорнило може витекти та пошкодити речі;

Одяг із ґудзиками та блискавками. Через обертання в усіх напрямках ґудзики можуть розстебнутися та пошкодити машину;

Дитячі шкарпетки. Ніколи не періть дитячі шкарпетки чи будь-які інші дрібні предмети в пральній машині, оскільки вони можуть потрапити в труби та заблокувати їх;

Мереживні речі. Така тканина настільки тонка й ніжна, що її не можна прати в машині, адже може деформуватися або порватися. Перш ніж кинути їх у прилад, помістіть їх у сітку для білизни;

Краватки. Такі речі у машинці можуть деформуватись та пом'ятися;

Сумочки. Не рекомендується прати сумки в машині, це може їх деформувати та пошкодити зовнішні аксесуари.

Додамо, що надмірне використання прального засобу не зробить одяг чистішим. Рідкий порошок може накопичуватись на стінках машини та перетворюватись на цвіль.

Також варто знати, що речі з магнітами машину пошкодити не можуть, тому сміливо можете кидати їх в барабан. При виборі режиму прання необхідно звернути увагу на інформацію від виробника, яка часто знаходиться на етикетці. Зокрема, максимум, що може трапитися - під час прання буде чути лязкіт від того, що магніт вдаряється об стінки барабана.