Як правильно прати м'які іграшки в машинці: ці помилки можуть зіпсувати їх назавжди

Дитячі м'які іграшки забруднюються дуже швидко і перше, що спадає на думку - закинути їх у пральну машину і ретельно випрати. І це справді найкращий спосіб для очищення тканинної поверхні від залишків печива, солодощів або бруду після купання в калюжах.

Однак є важливі нюанси, які можуть зіпсувати улюбленого плюшевого ведмедика вашої дитини назавжди. Що потрібно знати – читайте у матеріалі нижче.

Як м'які іграшки прати не можна

Батарейки та дроти. Не варто прати в пральній машині іграшки, усередині яких є відсік під батареї або дроти. Під впливом води вони почнуть окислюватися і це призведе до псування не тільки електронної системи, а й усієї іграшки.

Якщо є можливість витягнути відсік, то таку іграшку можна буде випрати в машинці, якщо ні - доведеться очищати її від бруду іншим способом.

Температура води. Для прання м'яких іграшок оптимальною є температура в межах 30-40 градусів. Від вищих температур може статися деформація тканини або почне облазити фарба.

Звичайний порошок чи мило. Для прання іграшок вибирайте порошок, який підходить вашим дітям. Якщо ви перете речі дитини дитячим порошком, то його беріть і для прання іграшок.

Можна прати іграшки тим же порошком, який ви використовуєте для прання білизни. Крім того, іграшки можна випрати зі звичайним господарським милом. Але не кладіть у машину білі предмети – вони можуть пожовтіти.

Режим прання. Для прання іграшок вибирайте лише делікатний режим. І обов'язково відключіть віджимання - інакше слоник або ведмежа можуть втратити свій вигляд.

Етикетки. На багатьох іграшках є спеціальні етикетки, де вказані способи прання, температурний режим та інша інформація.

Однак ці етикетки часто зрізають, тому, якщо ви не знаєте, як випрати іграшку – використовуйте рекомендації, описані вище.