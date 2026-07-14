Туск назвав "ворогами суспільства" критиків України у Польщі

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Заклики польських опозиціонерів щодо блокування допомоги для України є "вбивчою політикою".

З такою заявою виступив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Туск відреагував на слова кандидата в прем’єри від ключової опозиційної партії "Право і справедливість" Пшемислава Чарнека. Останній нещодавно почав вимагати, щоб Варшава "змусила ЄС" зупинити фінансування зброї для України та її відбудови. На переконання опозиціонера, лише таким чином можна добитися від Києва поступок в спірних історичних питаннях. Однак Туск одразу став на захист України та публічно присоромив Чарнека. "Це вбивча політика - змагання в антиукраїнськості. Я критично ставлюся до партії "Право і справедливість" (PiS) та колишнього президента Анджея Дуди, але єдине рішення, яке я повністю схвалюю, - це негайне надання допомоги Україні після початку війни", - наголосив Туск. За словами польського прем'єра, політики, які намагаються "осідлати хвилю мінливих настроїв, зокрема антиукраїнських", є для нього ворогами суспільства.

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