Появятся желтые пятна: что нельзя использовать во время стирки постельного белья

Для здорового сна и хорошего отдыха постельное белье всегда должно быть чистым и приятно пахнуть. Важно знать, какими подручными средствами лучше отбеливать, чтобы не испортить.

Чего нельзя делать

Белое постельное белье - классика, требующая правильного ухода. Чтобы простыни, наволочки и пододеяльники оставались белыми, нельзя стирать их с отбеливателем. Это средство не избавит вас от пятен, а лишь вызовет пожелтение ткани.

В частности, не следует использовать для стирки постельного белья хлорный отбеливатель. Вместо желаемого результата вы рискуете испортить вещи, потому что хлор может вызвать появление желтых пятен.

Используйте соду

Вместо отбеливателя лучше использовать подручные средства. Пищевая сода и уксус отлично справятся с загрязнениями и отбелят постельный комплект. Благодаря доступным продуктам простыни будут свежими и белыми.

Во время стирки необходимо добавить пол стакана соды в стиральный порошок перед загрузкой. Пищевая сода усиливает моющее средство, а также помогает устранять любые запахи. Уксус содержит отбеливающие свойства и действует как смягчитель ткани.

Эксперты советуют добавить пол стакана жидкости в начале цикла стирки. К тому же всегда можно замочить простыни и наволочки в уксусе и теплой воде, прежде чем поместить их в стиральную машину.

Как часто стирать

Большинство людей пользуются стандартной схемой, меняя постельное белье раз в неделю летом и два раза в месяц зимой. Это вполне оправданный алгоритм, поскольку зимой человек меньше потеет.

К тому же во время болезни или особенно жаркой погоды белье можно менять чаще.