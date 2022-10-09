З'явився православний календар на листопад 2022: нас чекає багато важливих дат

Православний календар на листопад 2022 розповість про найголовніші церковні свята, які ми будемо відзначати наприкінці осені.

Читайте про найважливіші події в матеріалі Styler нижче.

Листопад примітний тим, що на цей місяць випадає одразу дві батьківські суботи, коли треба вшановувати пам'ять наших пращурів.

Крім того віряни починають поститися, адже в кінці місяця стартує Різдвяний піст, який триватиме до самого Святвечора, 6 січня.

Календар найважливіших свят листопада 2022