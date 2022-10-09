Появился православный календарь на ноябрь 2022 года: нас ждет много важных дат

Православный календарь на ноябрь 2022 года расскажет о самых главных церковных праздниках, которые мы будем отмечать в конце осени.

Читайте о самых важных событиях в материале Styler ниже.

Ноябрь примечателен тем, что на этот месяц выпадают сразу две родительские субботы, когда нужно почитать память наших предков.

Кроме того верующие начинают поститься, ведь в конце месяца стартует Рождественский пост, который продлится до самого Сочельника, 6 января.

Календарь важнейших праздников ноября 2022 года