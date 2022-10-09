Появился православный календарь на ноябрь 2022 года: нас ждет много важных дат
Фото: Церковный православный календарь на ноябрь 2022 (freepik)
Православный календарь на ноябрь 2022 года расскажет о самых главных церковных праздниках, которые мы будем отмечать в конце осени.
Читайте о самых важных событиях в материале Styler ниже.
Ноябрь примечателен тем, что на этот месяц выпадают сразу две родительские субботы, когда нужно почитать память наших предков.
Кроме того верующие начинают поститься, ведь в конце месяца стартует Рождественский пост, который продлится до самого Сочельника, 6 января.
Календарь важнейших праздников ноября 2022 года
- 4 ноября – День Казанской иконы Божией Матери;
- 5 ноября – Дмитровская родительская суббота; Апостола Иакова;
- 6 ноября – Симферопольской иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость;
- 8 ноября – День великомученика Димитрия Солунского;
- 9 ноября – День преподобного Нестора Летописца Печерского;
- 10 ноября – День мученицы Параскевы; День преподобного Иова;
- 14 ноября – День иконы Божией Матери Одигитрия;
- 19 ноября – Михайловская поминальная суббота ;
- 21 ноября – День собора Архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных;
- 26 ноября – День Святого Иоанна Златоуста;
- 27 ноября – День Святого Григория Паламы;
- 28 ноября – Начало Рождественского поста (продолжится до 6 января); День преподобного Паисия Величковского;
- 29 ноября – День Святого апостола и евангелиста Матфея.
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