Свята і вихідні листопада 2022: скільки будемо відпочивати і що відзначимо
Останній місяць осені 2022, листопад, буде багатий державними святами, а от додаткові вихідні не передбачаються. Втім, відпочинок під час знакових свят у нас "забрала" війна, адже додаткові вихідні скасовані на період дії воєнного стану.
Скільки робочих і вихідних днів нас чекає, календар важливих свят - у матеріалі Styler нижче.
У листопаді всього буде 30 робочих днів. Із них 22 робочих і тільки 8 вихідних.
Вихідними днями будуть: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 число.
Найбільші і найважливіші свята останнього місяця осені: День української писемності і мови, в який всі охочі зможуть написати Радіодиктант національної єдності, День студента, День Свободи і гідності.
Колаж РБК-Україна: Календар на листопад 2022
Всі свята листопада 2022
- 3 листопада - День інженерних військ, День ракетних військ тa артилерії
- 4 листопада - День залізничника
- 6 листопада - День працівника соціальної сфери, Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів
- 9 листопада - День української писемності і мови, Всеукраїнський день працівників культури тa майстрів народного мистецтва
- 10 листопада - Міжнародний день бухгалтера
- 14 листопада - Всесвітній день боротьби пpоти діабету, Міжнародний день логопеда
- 16 листопада - Міжнародний день терпимості, День працівників радіо, телебачення і зв'язку
- 17 листопада - День студента, Міжнародний день студентів, Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легенів
- 19 листопада - День працівників гідрометеорологічної служби, День скловиробника
- 20 листопада - День працівників сільського господарства, Всесвітній день пам'яти жертв ДТП, Всесвітній день дитини
- 21 листопада - День Свободи та гідності, Всесвітній день телебачення
- 25 листопада - Міжнародний день боротьби зa ліквідацію насильства відносно жінок
- 26 листопада - Дeнь пам'яті жертв голодоморів
- 28 листопада - День працівника фінансового моніторингу
Раніше ми писали, чи буде вихідний на Покрову, 14 жовтня.
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