З'явився повний список міст, де працює McDonald's

Днями в Україні відкрився найновіший McDonald’s. Окрім того, в кількох містах ресторани поновили свою роботу. Зокрема, 4 листопада "мак" відкрився у Рівному.
У яких містах та за якими адресами станом на зараз працюють ресторани McDonald's - читайте у нашому матеріалі нижче.
Поласувати Біг Тейсті і картоплею фрі сьогодні можуть мешканці 12 міст і сіл України.
Так, заклади вже відкриті у Білій Церкві (вул. Леваневського, 53 К), Житомирі (вул. Київська, 77), Тернополі (вул. Гетьмана Івана Мазепи, 30), Броварах (вул. Київська, 239), Борисполі (вул. Київський шлях, 67), Івано-Франківську (вул. Івана Миколайчука, 2), вище згаданому Рівному (вул. Борисенка, 1), у селах Софіївська Борщагівка (вул. Київська, 2) та Гора (вул. Бориспільська, 6) Київської області.
Два заклади нещодавно відкрилися у Вінниці. Вони розташовані на вулиці Соборній, 51А та проспекті Юності, 43А.
Звісно, найбільше ресторанів працюють у Місті Лева та у столиці.
У Львові McDonald’s можна знайти за адресами:
Адреси "маків" у Києві - ось:
"Мак" у Києві (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
У переважній більшості закладів доступні всі способи замовлення: в залі ресторану, через експрес-вікно та на МакДрайві.
Також страви McDonald’s можна замовити через послугу McDelivery, яку надає Glovo.
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Нагадаємо, раніше колишній працівник "мака" вразив секретами мережі.