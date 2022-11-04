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З'явився повний список міст, де працює McDonald's

Де в Україні працює McDonald's (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Автор: Дмитрий Войналович

Днями в Україні відкрився найновіший McDonald’s. Окрім того, в кількох містах ресторани поновили свою роботу. Зокрема, 4 листопада "мак" відкрився у Рівному.

У яких містах та за якими адресами станом на зараз працюють ресторани McDonald's - читайте у нашому матеріалі нижче.

Де в Україні працює McDonald's

Поласувати Біг Тейсті і картоплею фрі сьогодні можуть мешканці 12 міст і сіл України.

Так, заклади вже відкриті у Білій Церкві (вул. Леваневського, 53 К), Житомирі (вул. Київська, 77), Тернополі (вул. Гетьмана Івана Мазепи, 30), Броварах (вул. Київська, 239), Борисполі (вул. Київський шлях, 67), Івано-Франківську (вул. Івана Миколайчука, 2), вище згаданому Рівному (вул. Борисенка, 1), у селах Софіївська Борщагівка (вул. Київська, 2) та Гора (вул. Бориспільська, 6) Київської області.

Два заклади нещодавно відкрилися у Вінниці. Вони розташовані на вулиці Соборній, 51А та проспекті Юності, 43А.

Звісно, найбільше ресторанів працюють у Місті Лева та у столиці.

У Львові McDonald’s можна знайти за адресами:

  • просп. Шевченка, 7
  • вул. Володимира Великого, 24А
  • просп. Чорновола, 12
  • просп. Свободи, 35
  • вул. Під Дубом, 7Б
  • Пустомитівський р-н, вул. Стрийська, 30А
  • пр-т Червоної Калини, 60

Адреси "маків" у Києві - ось:

  • Кільцева дорога, 1
  • просп. Палладіна, 7А
  • Боричів узвіз, 10А
  • вул. Є.Сверстюка, 1
  • вул. Драйзера, 4
  • просп. Гагаріна, 2А
  • Вокзальна площа, 2
  • вул. Софіївська, 1/2
  • просп. Бажана, 3Б
  • просп. Степана Бандери, 12А
  • вул. Гришка, 7
  • просп. Шухевича, 2Т
  • вул. Оноре де Бальзака, 2А
  • вул. Велика Васильківська, 22
  • просп. Броварський, 27
  • вул. Б. Хмельницького, 40/25
  • вул. Вишгородська, 33А
  • просп. Миколи Бажана, 8
  • Кільцева дорога, 14В
  • вул. Курбаса, 19А
  • вул. Гната Хоткевича, 1В
  • Оболонський проспект, 1Б
  • вул. Гната Юри, 13
  • вул. Берковецька, 6Д
  • вул. Лаврухіна, 4
  • просп. Оболонський, 26А
  • вул. Івана Миколайчука, 16
  • пл. Героїв Бресту, 1
  • просп. Перемоги, 138
  • пр-т Правди, 47
  • пр-т Степана Бандери 36Б
  • вул. Івана Мазепи, 1
  • просп. Перемоги, 65
  • вул. Архітектора Вербицького, 1

"Мак" у Києві (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

У переважній більшості закладів доступні всі способи замовлення: в залі ресторану, через експрес-вікно та на МакДрайві.

Також страви McDonald’s можна замовити через послугу McDelivery, яку надає Glovo.

Читайте також цікаві факти про McDonald's в Україні, які ви не знали.

Нагадаємо, раніше колишній працівник "мака" вразив секретами мережі.

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