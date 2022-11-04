З'явився повний список міст, де працює McDonald's

Де в Україні працює McDonald's

Поласувати Біг Тейсті і картоплею фрі сьогодні можуть мешканці 12 міст і сіл України.

Так, заклади вже відкриті у Білій Церкві (вул. Леваневського, 53 К), Житомирі (вул. Київська, 77), Тернополі (вул. Гетьмана Івана Мазепи, 30), Броварах (вул. Київська, 239), Борисполі (вул. Київський шлях, 67), Івано-Франківську (вул. Івана Миколайчука, 2), вище згаданому Рівному (вул. Борисенка, 1), у селах Софіївська Борщагівка (вул. Київська, 2) та Гора (вул. Бориспільська, 6) Київської області.

Два заклади нещодавно відкрилися у Вінниці. Вони розташовані на вулиці Соборній, 51А та проспекті Юності, 43А.

Звісно, найбільше ресторанів працюють у Місті Лева та у столиці.

У Львові McDonald’s можна знайти за адресами:

просп. Шевченка, 7

вул. Володимира Великого, 24А

просп. Чорновола, 12

просп. Свободи, 35

вул. Під Дубом, 7Б

Пустомитівський р-н, вул. Стрийська, 30А

пр-т Червоної Калини, 60

Адреси "маків" у Києві - ось:

Кільцева дорога, 1

просп. Палладіна, 7А

Боричів узвіз, 10А

вул. Є.Сверстюка, 1

вул. Драйзера, 4

просп. Гагаріна, 2А

Вокзальна площа, 2

вул. Софіївська, 1/2

просп. Бажана, 3Б

просп. Степана Бандери, 12А

вул. Гришка, 7

просп. Шухевича, 2Т

вул. Оноре де Бальзака, 2А

вул. Велика Васильківська, 22

просп. Броварський, 27

вул. Б. Хмельницького, 40/25

вул. Вишгородська, 33А

просп. Миколи Бажана, 8

Кільцева дорога, 14В

вул. Курбаса, 19А

вул. Гната Хоткевича, 1В

Оболонський проспект, 1Б

вул. Гната Юри, 13

вул. Берковецька, 6Д

вул. Лаврухіна, 4

просп. Оболонський, 26А

вул. Івана Миколайчука, 16

пл. Героїв Бресту, 1

просп. Перемоги, 138

пр-т Правди, 47

пр-т Степана Бандери 36Б

вул. Івана Мазепи, 1

просп. Перемоги, 65

вул. Архітектора Вербицького, 1

"Мак" у Києві (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

У переважній більшості закладів доступні всі способи замовлення: в залі ресторану, через експрес-вікно та на МакДрайві.

Також страви McDonald’s можна замовити через послугу McDelivery, яку надає Glovo.