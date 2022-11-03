В Україні відкрився найновіший McDonald’s: де саме і як виглядає (фото)

У Львові відкрився новий McDonald’s. І це той єдиний на сьогодні випадок, коли ресторан не відновив роботу, а саме розпочав.

Де саме знаходиться "мак" і як він виглядає - читайте і дивіться у нашому матеріалі нижче.

Що відомо про новий McDonald’s у Львові

Відкриття цього закладу планувалося у березні 2022 року, і в лютому приміщення "мака" було майже повністю готове до приймання відвідувачів.

Двоповерховий ресторан розташований на просп. Червоної Калини, 60-Б, що на Сихові - найбільшому житловому масиві міста.

Він розрахований на 235 людей: має 155 місць у залі та ще 80 на терасі.

У залі працюють 7 терміналів самообслуговування, більшість із яких двосторонні (тобто разом - 14).

Автомобілісти можуть придбати їжу на МакДрайві з двома лініями в’їзду, де уперше у Львові встановлені цифрові дисплеї для меню.

Для організації послуги доставки McDelivery облаштована окрема кімната для кур’єрів.

Новий McDonald’s у Львові (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Додамо, що на сьогодні у Львові працює 7 ресторанів McDonald’s. Ось їхні адреси:

просп. Шевченка, 7

просп. Чорновола, 12

просп. Свободи, 35

Пустомитівський р-н, вул. Стрийська, 30-А (не працює на доставку)

вул. Володимира Великого, 24-А

вул. Під Дубом, 7-Б (ТРЦ Forum Lviv)

просп. Червоної Калини, 60-Б

Які ресторани відкриються скоро

У прес-службі McDonald’s повідомляють, що протягом наступних двох місяців в Україні мають відкритися ще два заклади, які були майже повністю добудовані і мали розпочати роботу на початку 2022 року.

У той же час, в компанії не кажуть заздалегідь дат і міст, де запрацюють "маки".

"Роботу ресторанів ми відновлюємо відповідно до поетапного плану. Очікуйте", - додають в McDonald’s.

Які ресторани McDonald’s вже працюють в Україні

Також 3 листопада McDonald’s знову відкрилися у Вінниці. Мова йде про заклади на просп. Юності, 43-А та на вул. Соборній, 51-А.

Загалом в Україні сьогодні відновили роботу вже 49 ресторанів. Поласувати бургерами і картоплею фрі можна зараз у таких містах:

Івано-Франківськ

Біла Церква

Бровари

Житомир

Тернопіль

Бориспіль

с. Софіївська Борщагівка

с. Гора

Вінниця

Львів

Київ

Які "маки" працюють в столиці?

У Києві станом на зараз відкриті ресторани за адресами:

Кільцева дорога, 1

просп. Палладіна, 7 А

Боричів узвіз, 10А

вул. Є.Сверстюка, 1

вул. Драйзера, 4

просп. Гагаріна, 2а

Вокзальна пл., 2 (не працює на доставку)

вул. Софіївська, 1/2

просп. Бажана, 3б

просп. Степана Бандери, 12-а

вул. Гришка, 7

просп. Шухевича, 2-Т (не працює на доставку)

вул. Оноре де Бальзака, 2а

вул. Велика Васильківська, 22

просп. Броварський, 27

вул. Б. Хмельницького, 40/25

вул. Вишгородська, 33а

просп. Миколи Бажана, 8

Кільцева дорога, 14В

вул. Курбаса, 19а

вул. Гната Хоткевича, 1в

Оболонський проспект, 1б

вул. Гната Юри, 13

вул. Берковецька, 6д (не працює на доставку)

вул. Лаврухіна, 4

просп. Оболонський, 26а

вул. Івана Миколайчука, 16

пл. Героїв Бресту, 1.

просп. Перемоги, 138

пр-т Правди, 47

пр-т Степана Бандери 36 Б

вул. Івана Мазепи, 1

просп. Перемоги, 65

вул. Архітектора Вербицького, 1

McDonald's у Києві (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Як працює McDonald’s зараз?

"Маки" працюють з 09:00 до 21:00 по всіх каналах продажу та дотримуються розширених правил безпеки, впроваджених в мережі.

Зокрема, заклади закриваються під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видає уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям.

Ресторан продовжує роботу орієнтовно через годину після скасування тривоги: цей час потрібен на включення і налаштування обладнання та для підготовки працівників до роботи.

Якщо повітряна тривога буде скасована менш ніж за годину до закриття, то ресторан відкриється наступного дня.

Також ресторани не працюють під час відключення електроенергії і продовжуватимуть роботу орієнтовно через годину після поновлення електропостачання.

McDonald's поновив роботу низки ресторанів (фото: facebook.com/McDonaldsUA)