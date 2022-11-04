Появился полный перечень городов, где работает McDonald's

На днях в Украине открылся новейший McDonald's. Кроме того, в нескольких городах рестораны возобновили свою работу. В частности, 4 ноября "мак" открылся в городе Ровно.
В каких городах и по каким адресам сейчас работают рестораны McDonald's - читайте в нашем материале ниже.
Полакомиться Биг Тейсти и картофелем фри сегодня могут жители 12 городов и сел Украины.
Так, заведения уже открыты в Белой Церкви (ул. Леваневского, 53 К), Житомире (ул. Киевская, 77), Тернополе (ул. Гетьмана Ивана Мазепы, 30), Броварах (ул. Киевская, 239), Борисполе (ул. Киевский шлях, 67), Ивано-Франковске (ул. Ивана Миколайчука, 2), выше упомянутом Ровно (ул. Борисенко, 1), в селах Софиевская Борщаговка (ул. Киевская, 2) и Гора (ул. Бориспольская, 6) Киевской области.
Два заведения недавно открылись в Виннице. Они находятся на улице Соборной, 51А и проспекте Юности, 43А.
Конечно, больше всего ресторанов работают в "місті Лева" и в столице.
Во Львове McDonald's можно найти по адресам:
Адреса "маков" в Киеве - вот:
"Мак" в Киеве (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
В большинстве заведений доступны все способы заказа: в зале ресторана, через экспресс-окно и на МакДрайве.
Также блюда McDonald's можно заказать через услугу McDelivery, предоставляемую Glovo.
Читайте также интересные факты о McDonald's в Украине, которые вы не знали.
Напомним, ранее бывший работник "мака" поразил секретами сети.