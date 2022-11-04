Появился полный перечень городов, где работает McDonald's

Где в Украине работает McDonald's

Полакомиться Биг Тейсти и картофелем фри сегодня могут жители 12 городов и сел Украины.

Так, заведения уже открыты в Белой Церкви (ул. Леваневского, 53 К), Житомире (ул. Киевская, 77), Тернополе (ул. Гетьмана Ивана Мазепы, 30), Броварах (ул. Киевская, 239), Борисполе (ул. Киевский шлях, 67), Ивано-Франковске (ул. Ивана Миколайчука, 2), выше упомянутом Ровно (ул. Борисенко, 1), в селах Софиевская Борщаговка (ул. Киевская, 2) и Гора (ул. Бориспольская, 6) Киевской области.

Два заведения недавно открылись в Виннице. Они находятся на улице Соборной, 51А и проспекте Юности, 43А.

Конечно, больше всего ресторанов работают в "місті Лева" и в столице.

Во Львове McDonald's можно найти по адресам:

просп. Шевченко, 7

ул. Владимира Великого, 24А

просп. Черновола, 12

просп. Свободы, 35

ул. Под Дубом, 7Б

Пустомытовский р-н, ул. Стрыйская, 30А

пр-т Червоной Калины, 60

Адреса "маков" в Киеве - вот:

Кольцевая дорога, 1

просп. Палладина, 7А

Боричев спуск, 10А

ул. Сверстюка, 1

ул. Драйзера, 4

просп. Гагарина, 2А

Вокзальная площадь, 2

ул. Софиевская, 1/2

просп. Бажана, 3Б

просп. Степана Бандеры, 12А

ул. Гришко, 7

просп. Шухевича, 2Т

ул. Оноре де Бальзака, 2А

ул. Большая Васильковская, 22

просп. Броварской, 27

ул. Б. Хмельницкого, 40/25

ул. Вышгородская, 33А

просп. Николая Бажана, 8

Кольцевая дорога, 14В

ул. Курбаса, 19А

ул. Гната Хоткевича, 1В

Оболонский проспект, 1Б

ул. Гната Юры, 13

ул. Берковецкая, 6Д

ул. Лаврухина, 4

просп. Оболонский, 26А

ул. Ивана Миколайчука, 16

пл. Героев Бреста, 1

просп. Победы, 138

пр-т Правды, 47

пр-т Степана Бандеры 36Б

ул. Ивана Мазепы, 1

просп. Победы, 65

ул. Архитектора Вербицкого, 1

"Мак" в Киеве (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

В большинстве заведений доступны все способы заказа: в зале ресторана, через экспресс-окно и на МакДрайве.

Также блюда McDonald's можно заказать через услугу McDelivery, предоставляемую Glovo.